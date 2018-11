Foot/France: Pogba et Martial forfait, remplacés par Sissoko et Lacazette (FFF)

Par AFP November 12, 2018 15:03 Paul Pogba et Anthony Martial ont déclaré forfait pour le match contre les Pays-Bas vendredi en Ligue des nations et sont remplacés par le milieu de Tottenham Moussa Sissoko et l'attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette, a annoncé lundi la Fédération française.