Dominguez reconduit à la présidence de la Conmebol

Le président de la Confédération sud-américaine de football, le Paraguayen Alejandro Dominguez, a été reconduit vendredi pour un mandat de quatre ans à la tête de l'organisation, dont il a entamé une profonde refondation après le "FifaGate".

Lors du 69e Congrès de la Conmebol, les dix pays membres (Brésil, Argentine, Colombie, Venezuela, Pérou, Bolivie, Equateur, Chili, Uruguay, Paraguay) ont voté à l'unanimité pour ce chef d'entreprise de 46 ans, une première fois élu en janvier 2016, après l'arrestation de son prédécesseur, mis en cause dans un scandale de corruption.

Dominguez, également vice-président de la Fifa, n'avait pas le choix quand il est arrivé au siège de la Conmebol voici deux ans. Il a opté pour une gestion en toute transparence et fait appel à des cabinets d'audit américains pour valider les comptes.

Le guichet pour les dessous de table ayant été fermé, la Conmebol a vu ses revenus augmenter de manière substantielle et les a redistribués aux fédérations et aux clubs participant à la Copa Libertadores et à la Copa Sudamericana, équivalent sud-américain de la C1 et la C3.

Le patron de la Fifa Gianni Infantino a fait le déplacement à Asuncion pour apporter son soutien à un des présidents de confédération avec qui il s'entend le mieux.

"C'est une fierté d'être ici, témoin d'un congrès très important, de la normalité, de la sérénité. De la solidarité, de l'unité, de la force de la Conmebol. Le football est de nouveau au centre des préoccupations de la Conmebol", a-t-il dit en espagnol, langue qu'il domine parfaitement.