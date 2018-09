Deschamps "déçu"!

Le sélectionneur français Didier Deschamps s'est dit mercredi "déçu" qu'Antoine Griezmann ne figure pas dans la liste des joueurs retenus pour le titre de joueur Fifa de l'année, qui se compose de Ronaldo, Modric et Salah.

"Je suis déçu pour lui", a déclaré Deschamps à Munich, à la veille du match de Ligue des Nations Allemagne-France.

"Je ne vais pas dire que c'est injuste, car les trois joueurs qui sont dans la course le méritent, mais je dirais qu'Antoine et d'autres joueurs français auraient mérité d'y être de part ce qu'ils ont fait au Mondial et avec leur club, et notamment Antoine avec sa victoire en Ligue Europa où il a été décisif en finale" avec l'Atlético Madrid.