Chiellini, sang pour 100

Un vigoureux centenaire: samedi à Milan face au Portugal, Giorgio Chiellini va porter pour la 100e fois le maillot de l'équipe d'Italie, dont il est désormais le capitaine et pour laquelle il ira comme d'habitude mettre la tête là où d'autres n'osent pas mettre le pied.

"Monsieur Chiellini et Monsieur Bonucci pourraient aller à Harvard donner des cours sur le rôle de défenseur central. Ils sont fantastiques, absolument fantastiques."

Le compliment est signé José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, qui lors de la 3e journée de Ligue des champions a vu chacun de ses attaquants s'écraser douloureusement sur la muraille formée par les défenseurs centraux italiens de la Juventus Turin.

A San Siro samedi, Bonucci et Chiellini seront encore associés pour repousser les assauts portugais. Et comme à la Juve, "Giorgione" (le grand Giorgio) portera le brassard de capitaine, cédé en bleu comme en noir et blanc par Buffon.

Face aux champions d'Europe en titre, privés de Cristiano Ronaldo, Chiellini fêtera un bel accomplissement, celui de ses 100 sélections en équipe nationale.

Ils ne sont que six, les Italiens à avoir atteint avant lui ce chiffre symbolique. Et autant dire que la liste a de l'allure: Buffon, Cannavaro, Maldini, De Rossi, Pirlo et Zoff.

"Ça a été une aventure fantastique. On rêve d'être footballeur, de jouer en Serie A, puis en équipe nationale. Mais arriver à 100 sélections, ça va au-delà de l'imagination", a déclaré cette semaine le défenseur central de 34 ans.



Nez sanguinolent



L'aventure fantastique a débuté il y a 14 ans, jour pour jour, avec une première sélection honorée le 17 novembre 2004 contre la Finlande, deux mois seulement après ses débuts en Serie A avec la Fiorentina.



Chiellini avait alors un peu plus de cheveux, un peu moins de cicatrices et déjà le gout du corps-à-corps. Car la carrière internationale de "Chiello" est aussi faite d'une invraisemblable collection de pansements, bandages et compresses, apposés sur son front, sa tempe ou son nez sanguinolent.

"J'ai quelques qualités naturelles, mais il y a surtout beaucoup de travail derrière ce chiffre de 100 sélections", explique le guerrier. "Avec le travail, on peut continuer à progresser, même à 34 ans. J'ai appris ça auprès de beaucoup de mes coéquipiers, Buffon notamment."

De Buffon, Chiellini a donc aussi hérité du brassard de capitaine, un statut logique au vu de sa longévité et de ses évidentes qualités de leader.

"Je ne serai jamais l'égal des capitaines que j'ai eu la chance d'avoir, Cannavaro, Del Piero, Buffon... Mais j'essaie d'être capitaine avec ce que je suis, avec mes caractéristiques", explique le natif de Pise.

Comme guide et capitaine, Chiellini apporte aussi ce qu'il est en dehors du terrain: un homme à la parole maîtrisée et écoutée, titulaire d'une maîtrise en économie et qui a été l'un des premiers à rejoindre l'initiative caritative de Juan Mata, via laquelle des footballeurs consacrent 1% de leur salaire à des actions sociales.

Samedi, Chiellini et ses équipiers vont retrouver sous le maillot azzuro le stade San Siro, là où lui, le combattant, a subi il y a un an sa blessure la plus profonde, l'élimination en barrages d'accession au Mondial face à la Suède.

Le capitaine aux 100 sélections ne jouera plus de Coupe du Monde. Mais il s'est donné pour mission d'accompagner l'Italie jusqu'à l'Euro-2020.