Chelsea-Paris SG : Les déclarations d'après-match

Nasser Al-Khelaïfi (président du Paris SG):

"On sait que quand on vient ici ce ne sera pas facile. Chelsea a de grands joueurs, on a montré que nous aussi on a une grande équipe. Je suis très heureux de cette qualification surtout que c'était très difficile de gagner ici. On est là, on veut aller le plus loin possible et j'espère que ça va continuer. On a un peu d'expérience. On avait perdu ici il y a deux ans et on était venu pour gagner, se qualifier, pas faire un nul ou défendre. On a été très costaud, agressif. Zlatan il est toujours là. Il montre quel grand joueur il est. Il est magique ce Zlatan! On veut gagner et pour gagner il faut battre tout le monde".

David Luiz (Paris SG):

"C'était un match difficile pour nous, mais on n'a pas dévié de notre philosophie et on a essayé de jouer au ballon, de s'ouvrir des espaces pour marquer. C'est une victoire collective. Tout le monde sait à quel point c'est compliqué de gagner ici. On est resté calme et on a marqué aux moments clés. Diego Costa est un joueur fantastique et c'est très dur de jouer contre lui. On a fait de notre mieux pour passer. On est prêt pour la suite."

Guus Hiddink (entraîneur de Chelsea):

"Je suis déçu du résultat, c'est une grosse déception. On démarré en étant trop respectueux. Paris est une équipe qui est forte avec le ballon, et il a fallu qu'ils ouvrent le score pour qu'on réagisse. Ce qui nous a permis d'égaliser. On a ensuite poussé, on aurait dû prendre l'avantage sur l'action de la 65e minute, mais leur contre-attaque deux minutes plus tard a tué le match. (sur la blessure de Costa) On va voir ça, il voulait vraiment jouer même s'il n'était pas à cent pour cent. J'espère que sa blessure ne s'est pas aggravée, on a un match à jouer dans deux jours contre Everton."

Blaise Matuidi (milieu du Paris SG):

"On a réussi je pense à faire deux très bons matches à l'aller et au retour. C'est vraiment bien de gagner ici dans un super stade. On est vraiment content. On avait comme objectif de se qualifier, c'est chose faite même si cela n'a pas toujours été facile. J'avais une lésion, et j'ai tout fait pour être apte ou au moins jouer ce match. Je dois beaucoup au kiné, au docteur qui ont fait un énorme travail et j'ai pu me remettre en trois jours. A 1-1 on n'a pas tremblé, on est resté calme même s'ils ont essayé de nous mettre la pression. Le 2e but nous a soulagé et on a pu mettre notre jeu en place. C'est une victoire méritée, on a eu la possession de balle. Maintenant on va voir, ça dépend de beaucoup de choses, du tirage notamment. On a envie de faire mieux que l'an passé et on va tout faire pour se qualifier en demi. On est conscient du travail qui nous attend pour cela mais c'est tellement beau de gagner. On en rêve".

