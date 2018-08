C'est la rentrée pour les Bleus !

La carrière d'un footballeur de très haut niveau nécessite des remises en question perpétuelles et un travail quotidien. S'il en était besoin, les joueurs de l'équipe de France vont ainsi être rappelés à l'ordre, car Didier Deschamps se prépare à dévoiler jeudi après-midi, depuis les locaux de la FFF à Paris, sa première liste depuis le sacre mondial du 15 juillet dernier. Et là, il ne s'agit pas de s'activer autour de simples rencontres amicales. C'est la toute nouvelle Ligue des nations qui débute, avec des matches prévus, en Allemagne le 6 septembre, puis au Stade de France contre les Pays-Bas trois jours plus tard. Si les Bleus assument leur deuxième étoile et remportent le groupe 1 de la Ligue A de cette épreuve, ils seront directement qualifiés pour le dernier carré du mois de juin, avec au bout l'opportunité de valider immédiatement le billet pour l'Euro 2020.

Des surprises à prévoir ?

Didier Deschamps n'a donc pas intérêt à "offrir" aux champions du monde une nouvelle convocation évidente, pour permettre au groupe de se retrouver et de communier ainsi pour la première fois avec le public du Stade de France depuis la consécration. Le compétiteur qu'il est cherchera évidemment à s'appuyer sur ses champions, mais n'hésitera pas un instant à en écarter certains. Steve Mandanda ne sera pas de la partie par exemple, lui qui est blessé. Olivier Giroud souffre toujours d'un gros déficit de temps de jeu à Chelsea, Djibril Sidibé et Raphaël Varane viennent à peine de renouer avec la compétition, Adil Rami est censé avoir pris sa retraite internationale...

Des retours semblent inévitables, avec peut-être en première ligne les suppléants désignés avant le Mondial en Russie. Encore que Kingsley Coman est à l'infirmerie, qu'Adrien Rabiot est encore dans l'oeil du cyclone avec DD, et qu'Alexandre Lacazette ou Anthony Martial sont toujours en difficulté à Arsenal et Manchester United. Pour ajouter à cela, parmi les blessés du printemps dernier, Dimitri Payet et Laurent Koscielny avaient émis le souhaiter de se consacrer à leur club à l'entame de l'exercice 2018-2019. Le sélectionneur national va-t-il dès lors réserver quelques surprises dès la rentrée ? Ouvrir le groupe serait aussi un signe fort envoyé aux champions du monde, qui ne devront surtout pas se reposer sur leurs acquis et leur glorieux passé, aussi récent soit-il, pour conserver leur place chez les Bleus.