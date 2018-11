Ceferin: Il n'y aura pas de Super Ligue européenne

Il n'y aura pas de Super Ligue européenne fermée et réservée aux plus grands clubs du continent, ont affirmé le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et le président de la très influente Association européenne des clubs (ECA), Andrea Agnelli, rapporte mardi la BBC.

En revanche, leur plan conjoint pour l'avenir du football européen, à partir de 2024, sera basé sur une refonte du calendrier avec, peut-être, moins de football national et plus de compétitions européennes.

"Il n'y aura pas de Super Ligue. C'est une sorte de fiction, ou un rêve", a affirmé M. Ceferin à la BBC.

Quant à Agnelli, dont l'association regroupe plus de 200 clubs européens, il a ajouté que les clubs et l'UEFA étaient "unis" dans leur manière de voir l'évolution du football ces prochaines années, et "totalement engagé avec l'UEFA pour faire avancer le football".

"Je peux confirmer que nous n'avons jamais vu, ou discuté, ou été impliqués dans ce document (sur le projet de Super Ligue, dévoilé notamment par le magazine allemand Der Spiegel, ndlr)", a également déclaré M. Agnelli, qui est aussi président de la Juventus, l'un des clubs pressentis pour en faire partie.

M. Ceferin devrait être réélu à son poste en février, sans opposition. Il réfléchit actuellement avec M. Agnelli sur une modification éventuelle du format de la Ligue des champions, afin d'obtenir de meilleurs contrats de retransmission télévisée.

"Nous avons des idées", a aussi confié M. Ceferin. "Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas du tout question d'une Super Ligue (...) Et tout le monde aura une chance de participer à l'une des compétitions européennes", a ajouté l'avocat slovène de 51 ans.