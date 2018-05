Les Espagnols, vainqueurs du championnat et de la coupe d'Espagne, ont ouvert le score par un but d'Ousmane Dembele à la 3e minute, suivi de deux autres réalisations de Luis Suarez (19) et Andre Gomes (67).

Sibusiso Vilakazi a réduit la marque à la 76e minute pour le champion d'Afrique du Sud devant 80.000 spectateurs.