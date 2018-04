Barcelone-Arsenal : LES DÉCLARATIONS D'APRÈS-MATCH

Voulez-vous regarder les buts sous différents angles ?

Luis Suarez :

"Nous avons fait un match complet. Ils nous ont compliqué la tâche en égalisant à 1-1 mais nous avons pu repasser devant et contrôler le match. Je ne sais pas comment j'ai frappé le ballon, l'important est qu'il soit rentré. (Sur les difficultés du match) Nous connaissions leur condition physique, c'est une équipe qui t'attend derrière et qui part en contre-attaque. Nous savions que nous devions être patients, en profitant du fait de jouer à la maison et que nous sommes solides ici. (Sur l'invincibilité du Barça) Il faut quand même jouer les matches, ce sont 90 minutes et on peut perdre."

Luis Enrique :

"Pendant 10-15 minutes, il y a eu un échange constant d'attaques et de répliques. Face à un adversaire comme Arsenal, qui vient ici sans rien à perdre, c'est le type de match qui les intéresse plus que nous. (Sur la neuvième qualification consécutive du Barça en quarts) Ce sont des statistiques uniques, cela montre que ce club fait bien les choses. Cela nous rend fiers. (Sur le tirage) La seule équipe que je souhaite éviter, c'est le Barça, donc, on ne risque pas de tomber dessus. (Sur le trio Messi-Suarez-Neymar) Non seulement ils sont capables de provoquer des occasions de but à eux seuls, mais ils ont en outre derrière eux une équipe qui leur fait parvenir le ballon dans des conditions idéales. Eux, de leur côté, ils sont les premiers à faire le pressing et ils ont beaucoup d'affection entre eux et vis-à-vis du reste de l'équipe. Nous sommes ravis qu'ils soient nos attaquants. Il est évident que nous avons des joueurs qui ont un profil unique, capables de résoudre n'importe quelle situation de jeu, mais ces joueurs ont aussi une tâche collective et ils sont tous à la disposition de l'équipe et du club, c'est la clé pour nous."

Arsène Wenger :

"On a perdu et on est éliminés, donc, il faut désormais qu'on se concentre sur la Premier League, ce qu'on aurait fait de toute façon. Le point négatif, c'est de s'être créé des occasions pour gagner le match et de ne pas l'avoir gagné. On a joué un match de bonne qualité, c'était un beau match de foot, avec une performance exceptionnelle des attaquants de Barcelone qui peuvent marquer un but à partir de rien. (...) Je dois dire que nous avons joué face à une équipe qui dispose des meilleurs attaquants que j'ai vus. Les trois (Messi-Suarez-Neymar) sont exceptionnels. (Sur les regrets d'Arsenal) A 1-1, nous n'avons pas concrétisé nos occasions de marquer le deuxième but qui nous aurait permis de passer devant. Nous avons eu notre chance à 1-1. Bravo au Barça, c'est une équipe exceptionnelle. (...) Leur créativité, en particulier celle de Messi, est exceptionnelle. Il n'a pas raté la moindre première touche de balle en 90 minutes. Nous devons admirer l'art et ils ont deux ou trois joueurs qui transforment le quotidien en art."