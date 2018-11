Angleterre: une dernière pour Rooney contre les Etats-Unis en amical

La légende du football anglais Wayne Rooney (33 ans), qui évolue actuellement à Washington (MLS), devrait faire une dernière apparition sous le maillot des "Trois Lions", en match amical le 15 novembre contre les Etats-Unis, a annoncé la Fédération anglaise (FA) dimanche.

Rooney, qui n'a plus joué avec l'Angleterre depuis novembre 2016, doit apparaître que lors du rendez-vous de Wembley, et pas le dimanche suivant contre la Croatie en Ligue des nations.

Le match sera dédié à la Wayne Rooney Foundation, une association caritative lancée par la vedette pour venir en aide aux enfants défavorisés.

"Je suis vraiment honoré et très enthousiaste à l'idée de jouer à nouveau pour l'Angleterre à Wembley. Je voudrais remercier (le sélectionneur) Gareth Southgate et la FA de m'avoir invité et de leur soutien à ma fondation", a réagi Rooney, dans un communiqué de la FA.

Selon la FA, l'apparition du joueur offrira au public anglais "l'opportunité de rendre hommage à l'un des grands noms de l'Angleterre alors que le rideau tombe sur une brillante carrière", marquée notamment par sa participations à trois Coupes du monde et trois Euros.

L'ancien attaquant de Manchester United et Everton avait annoncé sa retraite internationale en août 2017 après 119 apparitions sous le maillot de l'Angleterre, après avoir été progressivement poussé vers la sortie par le rajeunissement des troupes lancé par Southgate.

L'attaquant, qui détient le record de buts pour les "Trois Lions" et les "Red Devils", a marqué 12 buts pour DC United depuis qu'il a rejoint l'équipe américaine l'été dernier, en provenance d'Everton.