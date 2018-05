Angleterre: Frank Lampard nommé entraîneur de Derby (D2)

L'ancien milieu de l'Angleterre et légende de Chelsea Frank Lampard a été nommé entraîneur de Derby (D2) pour les trois prochaines saisons, a annoncé jeudi le club de Championship.

"J'ai toujours voulu entraîner un club avec une grande tradition et une histoire comme Derby County, donc c'est une opportunité énorme", a déclaré Lampard, qui fera ses débuts de manager.

"C'est mon premier emploi en tant que manager, mais j'ai travaillé en étroite collaboration avec certains des meilleurs entraîneurs du football et j'ai confiance dans mes propres capacités et celles de l'équipe qui m'entoure, y compris le conseil d'administration", a ajouté l'ancien joueur, qui a évolué sous les ordres de Claudio Ranieri, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink et Manuel Pellegrini.

"Je suis ma propre personne, je ne suis pas un clone des managers que j'ai connus", a-t-il prévenu en conférence de presse.

"C'est une page blanche. Je suis un travailleur acharné. J'y ai beaucoup réfléchi tout au long de ma carrière, car j'ai eu le plaisir d'avoir de grands entraîneurs. J'ai essayé de tout prendre en compte, de tout intégrer", a-t-il dit.

Les "Rams", qui ont participé aux play-offs d'accession à la Premier League cette saison, étaient sans entraîneur depuis le départ de Gary Rowett pour le relégué Stoke.

Lampard (39 ans) avait raccroché les crampons en février 2017, après une dernière saison à New York City et 21 ans de carrière, dont 13 à Chelsea où le droitier a totalisé 211 buts.

Avec les Blues, le Londonien a gagné la Ligue des champions 2012, l'Europa League 2013, 3 championnats et 4 coupes d'Angleterre, ainsi que 2 Coupes de la Ligue.

Lampard suit les traces de son ancien coéquipier en équipe d'Angleterre Steven, récemment nommé à la tête des Glasgow Rangers.

"Je suis excité d'appartenir à une génération de jeunes entraîneurs. Je pense qu'en Angleterre et en Grande-Bretagne, nous avons peut-être pris du retard ces derniers temps. Je pense que nous avons vu que l'Allemagne et l'Espagne étaient devant nous" pour faire confiance à une plus jeune génération de techniciens, a expliqué Lampard.