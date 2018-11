Trois jours après le match nul de la Squadra contre le Portugal (0-0), qui n'a pas permis aux Italiens d'atteindre le Final Four de la Ligue des nations, les hommes de Roberto Mancini se dirigeaient de nouveau vers un résultat identique, jusqu'à la 94e minute et le but du joueur de l'Inter Milan.

"Nous avons eu tellement d'occasions, l'important est que nous avons offert une bonne performance. J'aurais été très déçu avec un 0-0, surtout pour les joueurs et les Italiens qui sont venus nous voir (en Belgique)", a déclaré le sélectionneur.

Celui-ci avait procédé à quelques essais en vue des éliminatoires de l'Euro-2020, essentiels pour une Italie absente du dernier Mondial.

Stefano Sensi, Vincenzo Grifo et le jeune Moise Kean (18 ans) ont par exemple effectué leurs débuts en sélection. Ce dernier est d'ailleurs devenu le premier Italien né au XXIe siècle à jouer pour la Squadra.