Leroy Sané a ouvert le score dès la 8e minute sur un centre de Serge Gnabry. Niklas Süle complètement oublié par la défense russe a doublé la mise sur corner (25e) et Gnabry a tué le match avant la pause d'une superbe reprise sans contrôle en pleine course (3-0, 40e).

"Nous espérons voir un football engagé, agressif et attractif, mais il va falloir que cette jeune équipe trouve des automatismes", avait prudemment dit avant le match le manager de la Mannschaft, Oliver Bierhoff.

Les jeunes loups allemands sont allés au-delà de ses espérances. Pendant les 45 premières minutes, les Russes ont été totalement asphyxiés.

Souvent bien servis par Kai Havertz, le petit prodige du Leverkusen titularisé pour la première fois à 19 ans, les attaquants qui avaient fait vaciller la France au Stade de France en octobre (défaite 2-1 contre les champions du monde) s'en sont donné à coeur joie. Leroy Sané a marqué son premier but en équipe nationale, et Serge Gnabry son quatrième en cinq sélections.

Timo Werner, lui, s'est battu comme à son habitude, mais reste désormais sur huit matches consécutifs sans but en sélection, un motif d'inquiétude pour un joueur présenté il y a un an comme le futur grand buteur qui manquait à l'Allemagne.

Grand chambardement

Après la pause, les visiteurs ont sorti la tête de l'eau, avec une première occasion à la 48e minute, non cadrée par Ionov. La partie s'est équilibrée et l'Allemagne n'a plus trouvé l'ouverture.

Certes, il ne s'agissait que d'un match amical contre un adversaire privé de ses joueurs majeurs, mais il revêtait une importante toute particulière pour le sélectionneur Joachim Löw, sommé d'engager enfin le grand chambardement promis après l'élimination au premier tour du Mondial en juin.

Tout l'automne, Löw s'était encore accroché à son ossature de champions du monde 2014. Jusqu'à une claque 3-0 infligée par les Pays-Bas le 13 octobre.

Sous pression, il avait alors promis d'accélérer le changement de génération. Mais son dogme de "l'équilibre entre expérience et jeunesse", et sa loyauté parfois aveugle à ses joueurs fétiches avait jeté un doute sur ses intentions réelles.

Contre la Russie, il a fait preuve d'une audace qu'on ne lui connaissait plus, en alignant une formation où ne subsistait qu'un seul titulaire de l'épopée brésilienne, le gardien Manuel Neuer.

Sept joueurs de champ avaient moins de 24 ans, le plus jeune étant Kai Havertz, qui passe à 19 pour le futur très grand meneur de jeu allemand.

Parmi les anciens, Thomas Müller et Mats Hummels étaient sur le banc, Toni Kroos était ménagé en prévision du match contre les Pays-Bas, et Jérôme Boateng n'avait même pas été sélectionné.

Le risque a payé

Lundi, contre les Néerlandais qui proposeront sans doute une tout autre opposition, Toni Kroos sera disponible pour renforcer l'équipe. Marco Reus, ménagé pour une douleur au pied, et Julian Draxler, absent pour un deuil familial, pourraient également faire leur retour.

Mais Löw a clairement commencé ce samedi à poser les fondations de l'équipe qui doit réhabiliter l'honneur de l'Allemagne à l'Euro-2020, et faire oublier le cauchemar russe de 2018.