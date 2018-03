Des amicaux au parfum de Coupe du monde

L'Allemagne qui retrouve le Brésil, l'Argentine qui se jauge face à l'Espagne... Le programme des matchs amicaux mardi, qui verra aussi une confrontation entre la Russie et la France, a un petit parfum de Coupe du monde, à trois mois du match d'ouverture.

Le champion sortant s'est forgé un sacré programme: après avoir fait match nul vendredi contre l'Espagne (1-1) dans une confrontation de haut vol, l'Allemagne reçoit l'ambitieux Brésil à Berlin.

Objectif pour la Mannschaft: continuer à peaufiner les automatismes face à un autre prétendant à la victoire le 15 juillet en finale de la Coupe du monde.

Pour les Brésiliens, l'enjeu est autre. Toujours hantée par le souvenir du 7-1 infligé par l'Allemagne en demi-finale du Mondial-2014, la Seleçao voit dans ce match une "partie du processus de cicatrisation", dixit son sélectionneur Tite.

"Nous n'avons pas le droit de nous laisser intimider ou de céder à la panique. Ce sera un match difficile, oui, qui va nous demander beaucoup émotionnellement. Mais notre préparation a visé à cela", a-t-il dit dans une interview publiée lundi par le magazine allemand Kicker. Une défaite en Allemagne risquerait de rappeler de mauvais souvenirs, voire de perturber la belle mécanique brésilienne qui reste sur une victoire facile contre la Russie (3-0).

Pour l'équipe de France, la soirée de mardi sera surtout l'occasion de se rassurer. Surprise à domicile par la Colombie (3-2) après avoir pourtant mené de deux buts, la sélection française doit vite redresser la barre.

Régulièrement citée parmi les favoris pour la victoire finale, elle doit "se forger du caractère", a tonné l'un de ses éléments les plus expérimentés, Olivier Giroud, après la défaite contre la Colombie. "L'engagement, l'agressivité, la détermination sont des ingrédients indispensables pour réussir", a-t-il rappelé.

Enfin, Madrid s'apprête à recevoir une affiche de gala mardi au Wanda Metropolitano: Espagne-Argentine, opposition entre le vainqueur du Mondial-2010 et le finaliste de l'édition 2014. Les Argentins restent sur une ballade (2-0) contre l'Italie, non qualifiée pour le Mondial, et pourront peut-être compter sur leur icône Lionel Messi face à l'Espagne.

Le Barcelonais était forfait face à l'Italie, mais s'est entraîné dimanche avec sa sélection. En revanche, Jorge Sampaoli ne pourra compter ni sur Angel Di Maria, victime d'une "myalgie à l'arrière de la cuisse droite", ni sur Sergio Agüero, blessé au genou gauche.



Principaux matchs amicaux internationaux disputés mardi (heures françaises):

(14h20) Japon - Ukraine

(17h50) Russie - France

(18h00) Algérie - Iran

(19h00) Suisse - Panama

(20h00) Tunisie - Costa Rica

Danemark - Chili

Grèce - Egypte

Sénégal - Bosnie

(20h30) Pays-Bas - Portugal

Roumanie - Suède

(20h45) Pologne - Corée du Sud

Belgique - Arabie Saoudite

Allemagne - Brésil

(21h00) Maroc - Ouzbékistan

Colombie - Australie

Angleterre - Italie

Nigeria - Serbie

(21h30) Espagne - Argentine