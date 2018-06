Groupe A : Uruguay - Russie

L'Uruguay cherchera à faire trois victoires en trois matches de groupe, mais aura un test difficile contre la surprise de la Russie, qui a impressionné jusqu'à présent.

La Celeste a mis deux ouvriers comme des performances contre l'Egypte et l'Arabie Saoudite pour repartir avec des victoires 1-0 essentielles. La frappe de Luis Suarez en première période a été la marque de différence face à l'Arabie saoudite, et la star de Barcelone devrait recommencer, l'Uruguay n'ayant besoin que d'un point pour se hisser au premier rang du groupe A.

Au centre de la forme de l'Uruguay à la Coupe du monde a été l'appariement défensif de Jose Gimenez et Diego Godin. Le duo de l'Atletico Madrid a une bonne compréhension, et il est confiant de ne pas faire face à une attaque russe animée, qui a marqué huit buts jusqu'ici dans le tournoi.

Équipe probable pour l'Uruguay :

Muslera, Varela, Giménez, Godin, Caceres, Sanchez, Vecino, Betancur, Rodriguez, Suarez, Cavani

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 17h00 (heure de La Mecque)

Stade : Samara Arena, Samara

La Russie sera soutenue après que leurs deux victoires ont scellé leur progression aux seizièmes de finale. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que les hôtes se retirent du groupe, cependant, le côté le moins bien classé de la compétition a résisté aux victoires impressionnantes sur l'Arabie Saoudite et l'Egypte.



Les hôtes ont juste besoin d'un point pour terminer en tête du Groupe où ils pourraient rencontrer l'Espagne ou le Portugal en huitièmes de finale. Denis Cheryshev a été l'un des joueurs les plus remarquables du groupe, s'emparant d'un doublé lors de l'ouverture du score contre l'Arabie Saoudite et marquant le deuxième but de la victoire 3-1 contre l'Egypte. Le milieu de terrain de Villarreal est venu en remplacement du premier match, et il a gardé sa place dans l'équipe depuis. L'attaquant Artem Dzyuba s'est révélé être une poignée contre l'Arabie Saoudite et devrait jouer un rôle dans le match lundi soir. Le grand attaquant sera certainement savourer le défi contre Gimenez et Godin et s'attendre à ce qu'il soit une menace de coups de pied arrêtés.

Équipe probable pour la Russie:

Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevitch, Zhirkov, Gazinski, Zobnine, Samedov, Cheryshev, Golovine, Smolov



Regardez en direct et streaming Uruguay - Russie, match du Groupe A, sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT.

