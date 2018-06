Groupe A

La Celeste vise une autre victoire en phase de groupes contre l'Arabie Saoudite!

Regardez le match en direct et en streaming depuis Rostov-On-Don sur beIN SPORTS CONNECT.

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 18h00 (heure de La Mecque)

Stade : Rostov Arena, Rostov-sur-le-Don

L'Uruguay sera confiant de réserver sa place en huitièmes de finale face à l'Arabie Saoudite à l'aréna de Rostov. La Celeste avait besoin d'un but dans les arrêts de jeu de José Giménez pour vaincre l'Egypte et serait confiant de trouver le fond du filet face à une défense saoudienne qui se couvrait à peine de gloire dans sa défaite 5-0 contre la Russie.

L'Uruguay semblait compact et composé lors de son match d'ouverture contre l'Egypte, et il serait confiant de remporter la deuxième victoire du tournoi. Óscar Tabárez est susceptible de rester avec le même côté qui a battu les Pharaons, avec à la fois Luis Suarez et Edison Cavani susceptibles de démarrer à l'avant dans un 4-4-2.

Le duo a montré un aperçu de leur qualité face à l'Egypte, les deux joueurs tenteront d'ouvrir leur compte en Coupe du Monde contre un club saoudien qui semblait complètement dépassé dans leur ouverture.

Équipe probable de l'Uruguay

Muslera - Caceres, Godin, Gimenez, Varela - Rodriguez, Vecino, Bentancur, Nandez - Cavani, Suarez.

Quant à l'Arabie Saoudite, ils ont vraiment besoin de se rallier et de montrer un peu d'esprit contre l'Uruguay, si les faucons verts doivent sortir du tournoi avec une sorte de fierté. Beaucoup de choses ont été rapportées au sujet de la défaite shambolique face à une équipe pauvre de la Russie, mais Juan Antonio Pizzi doit maintenant prouver sa valeur et remonter le moral.

Autrement dit, l'Arabie doit s'améliorer sur le plan défensif, surtout aux coups de pied arrêtés. La Russie a marqué deux fois dans sa victoire de 5-0, et Pizzi a dû remédier à ces problèmes au cours des six derniers jours.

L'accumulation de l'Arabie saoudite a été quelque peu éclipsée par un incendie qui a éclaté dans leur avion sur la route vers Rostov pour le match. Heureusement pour tout le monde, le camp a atterri en toute sécurité et sera maintenant impatient de continuer le match mercredi soir.

Fahad Al-Muwallad a montré des aperçus de qualité dans son caméo de remplaçant contre la Russie. L'ailier a profité d'un bref passage en Liga avec Levante au cours de la deuxième moitié de la saison et pourrait recevoir le signe de tête contre la Celeste. Son rythme et son élan vers le but seront un atout majeur pour l'équipe, si l'Arabie Saoudite obtient un résultat positif.

Equipe probable de l'Arabie Saoudite

Al Owais - Al-Harbi, Omar Hawsawi, Oussama Hawsawi, Al-Shahrani - Otayf - Al-Muwallad, Al-Jassim, Al-Faraj, Al-Dawsari - Muhannad Assiri.

Cela promet d'être un match intéressant alors que l'Uruguay cherchera à se qualifier pour les huitièmes de finale lorsqu'il affrontera l'Arabie saoudite avec un point à prouver. Vous pouvez regarder le match Live et en exclusivite sur beIM MAX 4HD et beIN SPORTS CONNECT.