Groupe B

Le Portugal affronte le Maroc au stade Luzhniki

Le Portugal tentera de remporter sa première victoire de la Coupe du monde face au Maroc au stade Luzhniki mercredi après-midi. Les champions d'Europe 2016 ont sans doute été le meilleur match des phases de groupes avec leur match nul 3-3 contre l'Espagne et ils espèrent que Cristiano Ronaldo pourra les inciter à la victoire face à l'équipe nord-africaine.

Regardez le match en direct et en streaming depuis Moscou sur beIN SPORTS CONNECT.

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 15h00 (heure de La Mecque)

Stade : Stade Luzhniki, Moscou

Le Portugal a montré des échappées de qualité lors de la pause face à l'Espagne dans son match de groupe d'ouverture et sera confiant dans le fait qu'il aura la classe pour faire tomber le Maroc. Cristiano Ronaldo a gagné à juste titre toutes les applaudissements dans le jeu pour son triplé, y compris un éblouissant égaliseur freekick dernier coup.

Mis à part Ronaldo, l'attaquant du PSG Goncalo Guedes a semblé une menace réelle sur la pause. Le joueur de 21 ans devrait repartir à la conquête de son pays, et à condition qu'il puisse garder son sang-froid devant le but, il pourrait être un bon moyen de trouver le fond du filet mercredi.

Équipe probable du Portugal

Patricio; Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro; Carvalho, Moutinho, Mario; B.Silva, Guedes; Ronaldo

En ce qui concerne le Maroc, ils sont confrontés à la sombre perspective d'être éliminés après que leur deuxième match de groupe aurait dû échouer à la fin de la journée. Les Lions de l'Atlas savent très bien qu'ils vont maintenant devoir réussir deux gigantesques bouleversements de la Coupe du monde contre le Portugal et l'Espagne s'ils veulent avoir une chance de gagner les huitièmes de finale.

Après un but contre son camp contre l'Iran, le Maroc devra se reprendre et se rassembler à temps pour le match, et l'équipe d'Hervé Renard peut encore tirer quelques points positifs de la défaite.

Le défenseur central Medhi Benatia a paru impressionnant contre l'Iran, et l'expérience de la Juventus sera cruciale si le Maroc veut remettre sa Coupe du Monde sur les rails. Plus loin, Hakim Ziyech sera la plus grande menace pour les Lions de l'Atlas, et l'attaquant de l'Ajax sera ravi d'affronter les défenseurs centraux vieillissants, Pepe et Jose Fonte.



Equipe probable du Maroc

Munir; S.Arabie, Benatia, Saiss, Achraf; El Ahmadi; Belhanda, Harit, Boussoufa, Ziyech; El Kaabi

Cela promet d'être un match intéressant puisque le Portugal affrontera le Maroc au stade Luzhniki. Vous pouvez regarder le match Live et en exclusivite sur beIM MAX 4HD et beIN SPORTS CONNECT.