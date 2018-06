Portugal - Espagne : LE MATCH EN DIRECT TV ET STREAMING

Le Portugal affronte l'Espagne dans un derby ibérique

Portugal vs Espagne

Champions d'Europe 2016 Le Portugal entame sa campagne de Coupe du monde avec un derby ibérique face à son rival espagnol, qui vient de limoger le manager Julen Lopetegui vingt-quatre heures avant le début de la Coupe du monde. Le jeu se déroule au stade Fisht à Sotchi. Comme toujours vous pouvez regarder le Stream du match Live & Exclusive sur beIN SPORTS CONNECT.

Le Portugal a choqué beaucoup de monde pour remporter les Championnats d'Europe 2016 en France, et sera encore une fois un cheval noir pour repartir en Russie pour remporter sa première Coupe du Monde. L'entraîneur-chef Fernando Santos a guidé son pays à travers une autre campagne de qualification réussie, qui a vu le Portugal perdre une fois pendant toute la campagne.

Naturellement, une grande partie de l'accent sera mis sur Cristiano Ronaldo à livrer pour son équipe nationale. Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps du Portugal, sera chargé de marquer et de créer les buts pour pousser son pays au plus profond de la compétition. Après avoir décroché un nouveau titre en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Ronaldo, âgé de 33 ans, n'a jamais manqué d'ajouter un autre trophée à sa liste de récompenses.

Équipe probable du Portugal

Patricio; Soares, Pepe, Fernandes, Guerreiro; B.Silva, Carvalho, Joao Mario, Martins; Ronaldo, Silva

Quant à l'Espagne, les préparatifs pour la Coupe du Monde ont été désorganisés lorsque l'entraîneur-chef Julen Lopetegui a été relevé de ses fonctions de gérant du club deux jours seulement avant son premier match contre le Portugal. Le timing du Real Madrid confirmant que Lopetegui devait gérer Los Blancos après la Coupe du Monde n'était pas idéal pour la FA espagnole qui n'avait d'autre choix que de virer l'entraîneur de 51 ans.

L'Espagne a rapidement remplacé Lopetegui par le directeur sportif Fernando Hierro. L'ancien défenseur du Real Madrid a seulement une année d'expérience dans la gestion d'Oviedo, et l'entraîneur de 50 ans espère que son équipe expérimentée sera en mesure de se regrouper pour son match d'ouverture du groupe B.

Équipe probable de l'Espagne

De Gea; Odriozola, Pique, Ramos, Alba; Alcantara, Busquets, Iniesta; Isco, Costa, Silva

Le gardien David de Gea pourrait être l'homme clé de La Roja à l'approche de cette confrontation ibérique à Sotchi. Le club de Manchester United a encore connu une saison impressionnante et devrait être testé contre une équipe portugaise qui aime jouer rapidement. Heureusement, le gardien, qui a été lié avec le Real Madrid dans le passé a quelques-unes des meilleures réactions dans le football mondial et sera plus que prêt pour le défi des Portugais.

Cela promet d'être un match intéressant puisque le Portugal affrontera l'équipe espagnole qui a eu son lot de problèmes avant le début du tournoi.