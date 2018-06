Pérou - Danemark : LE MATCH EN DIRECT TV ET STREAMING. CHAÎNE DE DIFFUSION ET COMPOS PROBABLES

Après une attente de 36 ans, les Incas sont de retour à la Coupe du Monde

Le Pérou revient dans la Coupe du monde après une attente de 36 ans, et commencera son adventure en Coupe du monde contre une équipe danoise talentueuse qui cherchera à progresser du groupe C. Vous pouvez regarder le match depuis la Mordovia Arena en direct exclusive sur beIN SPORTS CONNECT.



L'équipe de Ricardo Gareca a bénéficié d'un coup de pouce majeur dans le tournoi, l'attaquant Paolo Guerrero ayant vu sa suspension de dopage stoppée, permettant au joueur de Flamengo, âgé de 34 ans, de prendre part au tournoi. Le Pérou arrive en bonne forme après des victoires amicales contre l'Islande, l'Ecosse et l'Arabie Saoudite.



Jefferson Farfan devrait débuter sur l'aile gauche, et l'attaquant vétéran a joué un rôle important dans la qualification du Pérou à la Coupe du monde, marquant un but dans le barrage continental contre la Nouvelle-Zélande. Farfan, 33 ans, n'est pas un inconnu en Russie et joue actuellement pour le Lokomotiv Moscou.



Équipe probable du Pérou

Gallese; Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Farfan, Cueva; Guerrero

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 19h00 (heure de La Mecque)

Stade : Stade de Mordovie, Saransk

Quant au Danemark, il s'est qualifié pour la Russie après avoir battu l'Irlande 5-1 sur deux étapes. Le meneur de jeu de Tottenham, Christian Eriksen, a inspiré à son pays un triplé dans le match. Une grande partie des attentes va maintenant tomber sur le 26 ans qui est fixé pour un rôle de meneur de jeu profonde pour son pays.



Il est sûr de dire que les Danois ont eu une période de préparation sans intérêt avant la Coupe du Monde avec deux matches nuls 0-0 contre le Chili et les voisins de la Suède. L'ancien attaquant d'Arsenal, Nicklas Bendtner, a été éliminé de l'équipe après avoir raté une blessure à l'aine. Sa présence en attaque est une grosse perte pour l'équipe.



Équipe probable du Danemark

Schmeichel; Dalsgaard, Christensen, Kjaer, Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen



Le gardien Kasper Schmeichel a toujours été présent dans le but pour son pays tout au long de la qualification et devrait faire ses débuts en Coupe du monde contre le Pérou. Le gardien de la ville de Leicester a connu une nouvelle saison solide et pourrait être appelé à effectuer des arrêts cruciaux, surtout contre un club péruvien rajeuni qui accueillera Paolo Guerrero dans son équipe.



Cela promet d'être un match intéressant puisque le Pérou qui revient à la Coupe du Monde après une attente de 36 ans affronte le Danemark dans son match d'ouverture dans le Groupe C. Vous pouvez regarder le match Live, en direct sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT.