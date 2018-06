PANAMA - TUNISIE : Groupe G

Le Panama et la Tunisie jouent pour la fierté de Saransk!

Le Panama cherchera à mettre un terme à son aventure de la Coupe du monde lorsqu'il affrontera la Tunisie jeudi soir à Saransk.

La nation centraméricaine semblait complètement dépassée dans sa défaite 6-1 face à l'Angleterre, ce qui a confirmé son élimination du tournoi. Malgré la défaite, le Panama a montré beaucoup d'esprit et visera maintenant sa première victoire en Coupe du Monde contre une équipe tunisienne qui n'a pas non plus réussi à s'imposer.

Le défenseur vétéran Felipe Baloy a l'honneur de marquer le premier but du Panama. Ce sera probablement son dernier match en tant que joueur de Panama, et Baloy tentera de sortir sur une bonne note. Attendez-vous à ce qu'il soit une menace pour les coups de pied dans les occasions où le Panama avance.

Équipe probable du Panama

Penedo; Machado, Torres, Escobar, Baloy, Davis; Barcenas, Avila, Godoy, Rodriguez; Perez

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 1HD

Coup d'envoi : 21h00 (heure de La Mecque)

Stade : Mordovia Arena, Saransk

Quant à la Tunisie, ses espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale ont disparu après sa défaite 5-2 contre la Belgique.

Les Aigles de Carthage, ne voudront pas rentrer à la maison sans points et peuvent raisonnablement espérer un résultat positif contre les Panaméens jeudi. La Tunisie n'a pas gagné un match de Coupe du Monde depuis 1978, et c'est certainement l'occasion de changer tout cela jeudi soir.

Dans les nouvelles de l'équipe, le gardien de troisième choix Aymen Mathlouthi devrait prendre le départ après que les deux gardiens ont été blessés lors des deux derniers matchs de groupe. Wahbi Khazri était ravi de marquer un but en Coupe du monde, malgré sa défaite contre la Belgique 5-2. L'homme de Sunderland sera de nouveau déployé en attaque et sera chargé de troubler la défense du Panama.

Équipe probable de la Tunisie

Mustapha; Nagguez, Ben Youssef, Meriah, Maaloul; Sassi, Skhiri, Sliti; Ben Youssef, Khazri.



