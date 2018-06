Nigeria - Argentine : Groupe D

Le Nigeria pourrait virer l'Argentine de la Coupe du Monde avec une victoire ou un match nul contre La Albiceleste

Le Nigeria espère éviter la défaite face à l'Argentine pour confirmer sa place en huitièmes de finale pour la quatrième fois de son histoire en affrontant la La Albiceleste à Saint-Pétersbourg mardi soir.

L'équipe ouest-africaine a eu jusqu'à présent deux matches de groupe complètement opposés. Le premier match, une défaite 2-0 contre la Croatie, a montré le pire des Super Eagles, alors que l'Islande a pris ses chances et a couru mériter 2-0. Le Nigeria et l'Argentine se sont rencontrés à quatre reprises lors d'une Coupe du monde, et l'équipe sud-américaine a remporté les quatre rencontres. Avec le côté actuel de l'Argentine apparemment en désarroi, les Super Eagles espèrent que c'est la cinquième fois un charme à Saint-Pétersbourg.

Ahmed Musa a été le héros de la victoire sur l'Islande avec un doublé bien pris et il devrait être à nouveau en tête de ce match décisif. L'ancien joueur de Leicester City a exceptionnellement bien atteint ses objectifs, et son impitoyable face au but sera nécessaire si son pays veut vaincre les deux fois champions du monde.

Équipe probable du Nigeria

Uzoho; Omeruo, Troost-Ekong, Balogun, Ebuehi; Mikel, Ndidi; Moïse, Etudo, Musa; Iheanacho

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD

Coup d'envoi : 21h00 (heure de La Mecque)

Stade : Stade de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg

L'Argentine a désespérément besoin d'une victoire si l'équipe de Jorge Sampoili doit avoir une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale, la dernière fois que l'Argentine a abandonné en 2002.

Il y a eu beaucoup de retombées de la défaite shabolique 3-0 contre la Croatie, certains milieux des médias argentins étant convaincus que les joueurs sont maintenant en train de tirer les coups sur la tête, sur la tête de Jorge Sampaoli. Javier Mascherano s'est empressé de rejeter les théories du complot entourant l'équipe et a demandé le soutien de toute la nation, ce qui, pour beaucoup, a été considéré comme la dernière position de Leo Messi.

On a également beaucoup parlé de la sélection de l'équipe en tête du classement, avec des premiers rapports suggérant que les joueurs les plus expérimentés seront appelés pour ce match à gagner contre le Nigeria. Les goûts de Ever Banega, Angel Di Maria et Gonzalo Higuain seront rédigés dès le départ. Alors que le gardien Willy Caballero est susceptible d'être lâché après son clan contre la Croatie, ce qui a donné à l'équipe européenne le premier but. Attendez-vous à ce que Franco Armani supplée à sa place.

Équipe probable de l'Argentine

Armani; Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico; Banega, Mascherano, Perez, Di Maria; Messi, Higuain.



