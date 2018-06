L'Uruguay finit en tête du groupe A en battant 3 à 0 la Russie, qui termine deuxième, dans un match entre deux équipes déjà qualifiées lundi à Samara.

Ils connaîtront leur adversaire en 8e de finale lundi soir, puisque l'Espagne et le Portugal, favoris du groupe B, doivent encore se qualifier et se disputer la première place. L'Uruguay s'est imposée grâce à des buts de Luis Suarez (10e), Denis Cherishev contre son camp (23e) et Edinson Cavani (90e), et a joué près d'une heure à 11 contre 10 après l'exclusion de Smolnikov (36e).