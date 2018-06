MAROC - IRAN : LE MATCH EN DIRECT TV ET STREAMING

Le Maroc retrouve la Coupe du Monde pour la première fois en 20 ans, mais devra relever un défi difficile face à une équipe iranienne endurcie

Le Maroc est de retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, mais les Lions de l'Atlas affrontent une équipe iranienne défensive dans leur match d'ouverture de la Coupe du monde 2018. Le match aura lieu au stade de Saint-Pétersbourg. Comme toujours, vous pouvez regarder le match Live & Exclusive sur beIN SPORTS CONNECT.

Après 20 ans d'absence, les Lions de l'Atlas espèrent bien commencer leur campagne. Le Maroc est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour la Russie et devra prendre au moins un point d'avance sur les matches difficiles contre le Portugal et l'Espagne.

Le patron français Hervé Renard n'a jamais réussi à une Coupe du Monde mais a beaucoup d'expérience pour guider la Zambie et la Côte d'Ivoire à la gloire de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le capitaine Medhi Benatia devrait largement mener les Lions de l'Atlas à leur première Coupe du monde en 20 ans. Le défenseur de 30 ans a débuté sa carrière en France et a joué pour certaines des plus grandes équipes d'Europe, dont le Roma, le Bayern Munich et la Juventus. Son expérience sera vitale si le Maroc veut sortir du groupe.

Equipe probable du Maroc

Munir - Hakimi, Benatia, Saïss, Amrabat - El Ahmadi - Harit, Boussoufa, Belhanda, Ziyech - El Kaabi

Chaîne de télévision - MAX HD4

Coup d'envoi - 18:00

Stadium- Stade de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg

Quant à l'Iran, ils cherchent à sortir de la phase de groupes pour la première fois de leur histoire. L'équipe Melli s'est confortablement qualifiée pour la Russie en 2018, mais elle a dû faire face à un mélange de préparation pour la Coupe du Monde avec des défaites amicales face à la Turquie et la Tunisie en route vers l'ouverture du groupe B.

L'entraîneur portugais Carlos Queiroz a dirigé le Brésil 2014, ce qui pourrait être son dernier tournoi en tant qu'entraîneur de l'équipe Melli. L'Iran n'ayant pas remporté de victoire lors de ses deux dernières finales de Coupe du Monde, une victoire permettrait à Queiroz de devenir une légende du football dans le pays.

Equipe probable de l'Iran

Beiranvand - Mohammadi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezeien - Shojaei, Hajsafi - Taremi, Azmoun, Jahanbaksh - Ghoddos

L'attaquant Sardar Azmoun est susceptible de mener la ligne pour l'Iran et sera accusé d'avoir renvoyé l'Iran aux phases éliminatoires. Le joueur prometteur de 23 ans joue actuellement avec le Russe Rubin Kazan et pourrait être une vedette de son pays.

Informations sur le programme

Cela promet d'être un match intéressant puisque le Maroc affronte l'Iran lors de son premier match de Coupe du Monde en 20 ans.