L'Egypte, malgré le deuxième but dans ce tournoi de sa star Mohamed Salah, a terminé son troisième Mondial sans victoire, sur une défaite, lundi, face à l'Arabie saoudite (2-1).

Mohamed Salah a ouvert le score à la 22e minute, les Saoudiens ont égalisé sur penalty dans le temps additionnel de la première période (45e+6) après en avoir raté un premier quelques minutes plus tôt (41e). Plus exactement, c'est Essam El Hadary, qui a détourné la tentative sur sa barre. Et Salem El Dawsari a donc donné la victoire aux Saoudiens à la 95e minute, permettant à son équipe de terminer troisième du groupe A de la Coupe du monde 2018 après cette troisième et dernière journée. Avec trois points, l'Arabie saoudite devance l'Egypte qui termine sans la moindre unité.

Le gardien Essam El-Hadary, devenu à 45 ans le joueur le plus âgé à disputer un Mondial, a arrêté un penalty pour fêter ce record mais n'a pu en stopper un second.