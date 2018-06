Encore des surprises! La Russie a fait un très grand pas vers les 8es de finale de son Mondial, en déprimant l'Egypte qui avait pourtant aligné Mohamed Salah (3-1). Et le Japon a fait tomber la Colombie, trop rapidement réduite à dix (2-1).

Une autre vedette n'a pas joué mais a fait parler de lui: Neymar, victime d'un coup dimanche au Mondial-2018, s'est retiré mardi de l'entraînement du Brésil en boitant, écourtant sa séance en raison de douleurs à la cheville droite.

"Il ne s'est pas retiré en raison de douleurs au niveau du pied (blessé en mars), mais au niveau de la cheville droite, à cause du nombre de fautes qu'il a subies (dimanche). Il s'entraînera normalement demain (mercredi)", a déclaré un porte-parole de la fédération brésilienne.

Philippe Coutinho, s'est aussi voulu rassurant devant la presse: "Aujourd'hui, c'était plus une session de récupération et on avait presque fini. Je crois qu'il a pu sentir un peu de douleur, mais rien d'anormal". S'ils le disent...

Salah n'avait plus joué depuis sa blessure le 26 mai et son retour n'a rien changé pour les Pharaons, en dépit de son penalty réussi. Si l'Uruguay gagne mercredi contre l'Arabie saoudite, les comptes seront faits dans le groupe A: la Celeste et la Russie seront qualifiées. Et Saoudiens et Egyptiens seront éliminés...

Le nouveau tsar de la Russie se nomme Denis Cheryshev: en marquant son 3e but en 2 matches mardi soir, il rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des marqueurs de ce tournoi. Qui l'aurait parié?

- Victoire historique du Japon -

Auparavant, dernier à entrer en piste, le groupe H a livré deux belles sensations. Le Japon est devenu la première équipe d'Asie à battre une équipe sud-américaine dans l'histoire de la Coupe du monde. Et le Sénégal a sauvé l'honneur de l'Afrique en gagnant contre la Pologne (2-1). "Aujourd'hui le Sénégal représente tout le continent africain. Je peux vous garantir que tout le continent est derrière nous, je reçois des coups de fil de partout. On est très fier de représenter le continent", a commenté le coach sénégalais Aliou Cissé.

Pour la Colombie, c'est avant tout la faute - de bras, touchant le ballon dans la surface - de Carlos Sanchez, premier joueur à recevoir un carton rouge dans ce Mondial. A la 4e minute, soit le deuxième carton rouge le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde, après l'Uruguayen José Batista, exclu en 1986 après 56 secondes par l'arbitre français Joël Quiniou.

"Un match se prépare à 11 contre 11, et perdre en trois minutes un joueur aussi important n'est pas simple", a commenté philosophe José Pékerman, sélectionneur des Cafeteros.

- "Pas la même saveur" -

Toujours dans ce groupe, la Pologne, favorite théorique, puisqu'elle était tête de série, est donc tombée sur les Lions de la Teranga. Heureusement, car les quatre autres équipes africaines avaient été battues auparavant.

Grâce un but contre son camp de Thiago Cionek et un but de Mbaye Niang, le Sénégal prend la première place du groupe H aux côtés du Japon.

Il y a seize ans, en Corée du Sud et au Japon, le coup d'essai du Sénégal s'était transformé en coup de maître, puisque les Lions de la Teranga avaient battu et contribué à l'élimination des Bleus champions du Monde en titre, avant de pousser jusqu'en quart et de céder face aux Turcs.

Bis repetita? "Ça ne peut pas être la même chose, pas la même saveur, analyse Aliou Cissé. L'histoire du Sénégal et de la France, tout le monde la connaît. C'est le pays colonisateur et nous, nous étions les fils d'immigrés de cette France qui nous a beaucoup donné, qui a beaucoup donné à nos parents, qui nous a formé aussi dans ces centres de formation. C'était quelque chose d'exceptionnel, de battre les tenants du titre lors du match d'ouverture".