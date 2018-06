Japon vs Pologne Groupe H en direct ce Jeudi à 17h sur beIN SPORTS MAX HD4.

Le Japon n'a besoin que d'un point contre la Pologne déjà éliminée pour sceller leur place au seizième de finale



Le Japon tentera de compléter sa campagne du Groupe H avec une victoire sur une équipe polonaise déjà éliminée de la compétition. Les Samurai Blue sont actuellement en tête du classement et n'ont besoin que d'un point pour confirmer leur place en huitièmes de finale pour la troisième fois de leur histoire.



Les Asiatiques ont montré beaucoup de cœur à deux reprises pour égaliser avec le Sénégal 2 à 2, et Akira Nishino avec l'espoir d'avoir le même esprit combatif pour remporter la victoire contre la Pologne. Le Japon devrait affronter l'Angleterre ou la Belgique au seizième de finale.



Takeshi Inui a ouvert le score pour le Japon contre la Pologne avec une arrivée bien prise. L'attaquant habile vient de passer au Real Betis en Liga et espère marquer un deuxième but dans la compétition. À l'arrière, Maya Yoshida, la capitaine du Samurai Blue, sera préparée pour un grand duel avec l'attaquant polonais Robert Lewandowski.





Équipe probable du Japon

Kawashima, Endo, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Honda, Kagawa, Inui, Okazaki





Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 2HD

Coup d'envoi : 17h00 (heure de La Mecque)

Stade : Stade-Volgograd Arena, Volgograd





La Pologne jouera pour la fierté après ses deux défaites de groupe au Sénégal et 3-0 l'humiliation par la Colombie signifie que la partie européenne est envoyée en groupe.





Le match contre la Colombie sera particulièrement difficile pour les supporters et les joueurs polonais après avoir été complètement dépassé par les Sud-Américains. Plus révélateur, ils ont seulement réussi deux tirs cadrés dans le jeu, quelque chose qui devra être adressé contre le Japon à Volgograd.







Robert Lewandowski, en particulier, a été décevant pour son pays après avoir marqué le meilleur de la qualification européenne avec seize buts. Le Bayern Munich aura encore une occasion de marquer son premier but en Coupe du monde contre les Japonais et espère qu'il pourra convertir ses chances.



Dans les actualités de l'équipe, Kamil Glik devrait revenir pour ce dernier match. Le défenseur monégasque a raté les deux premiers matches en raison d'une blessure, et sa présence sera nécessaire si la Pologne veut sauver sa fierté et remporter la victoire.



Équipe probable de la Pologne

Fabianski, Piszczek, Cionek, Glik, Rybus, Goralski, Linetty, Kownacki, Zielinski, Grosicki, Lewandowski

Japon - Pologne: match en direct commenté