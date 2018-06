Islande - Croatie Groupe D

en direct ce Mardi à 21h sur beIN SPORTS MAX 2HD.

L'Islande doit vaincre une Croatie déjà qualifiée pour se qualifier pour les seizièmes de finale pour la première fois de son histoire

L'Islande a besoin d'une victoire, et espère que le Nigeria pourra étouffer l'Argentine pour se qualifier pour la première fois de la Coupe du monde en seizièmes de finale et affronter la Croatie qui a réservé sa place en phase à élimination directe.

Après avoir impressionné lors de leur premier match contre l'Argentine, et avoir obtenu un nul 1-1 crédible, la minuscule nation européenne a transformé sa formation en un 4-4-2 pour son deuxième match contre le Nigeria, qui s'est finalement retourné contre lui. Maintenant, le seul espoir de l'Islande de progresser est de battre la Croatie et marquer beaucoup de buts dans le processus et maintenir leur meilleure différence de buts de l'Argentine.

Ragnar Sigurdsson est blessé après avoir été expulsé du terrain contre le Nigeria alors que Johann Berg Gudmundsson souffre d'un déchirement musculaire.

Malgré l'absence d'un penalty contre le Nigeria, le meneur de jeu Everton Gylfi Sigurðsson est toujours la principale menace pour le club. Il sera impatient de venger son penalty manqué contre le camp africain et de tirer l'Islande en huitièmes de finale.

Le milieu de terrain Rúrik Gíslason a également impressionné lors de la défaite face au Nigeria, l'attaquant du SV Sandhausen a gagné beaucoup de fans non seulement pour son jeu offensif. Gíslason a acquis un culte auprès des fans féminins du beau jeu et son compte Instagram a récemment touché 1 million de followers. Les fans islandais espèrent que toute l'attention n'aura pas été portée sur la tête de 30 ans et qu'il pourra se concentrer sur les Croates.

Équipe probable de l'Islande

Haldorsson; Magnusson, Sigurdsson, Arnason, Saevarsson, Giaslason; Bjarnason, Sigurdsson, Gunnarsson; Finnbogason, Bodvarsson.

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 2HD

Coup d'envoi : 21h00 (heure de La Mecque)

Stade : Rostov Arena, Rostov-sur-le-Don

La Croatie a déjà atteint les seizièmes de finale et devrait compter quelques joueurs clés avant les huitièmes de finale. L'équipe de Zlatko Dalić a mis l'Argentine à l'épée dans un style époustouflant dans ce qui était sans doute la performance de la deuxième ronde de groupes.



Avec sept joueurs sur une réservation loin d'une interdiction, il est probable qu'Ivan Rakitic, Ante Rabic, Sime Vrsaljko, Mario Mandzukic, Marcelo Brozovic et Vedran Corluka seront reposés. Alors que Luka Modric, qui a été la star du match, est également soupçonnée d'être reposée pour le match.



L'attaquant de l'Inter Milan, Ivan Perišić, devrait être impressionnant. Son rythme et sa prestation depuis les coulisses seront un atout précieux pour les Croates qui tenteront de remporter leur troisième match de groupe consécutif.

Équipe probable de Croatie

Kalinic; Jedvaj, Corluka, Caleta-Car, Pivaric; Bradaric, Badelj, Pjaca, Kovacic; Perisic, Kramaric

Regardez en direct et streaming Islande - Croatie, match du Groupe B, sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT. en vous abonnant sur Get beIN