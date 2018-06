Groupe B

L'équipe d'Iran cherchera à bluffer l'Espagne à Kazan!

Coup d'envoi : 21h00 (heure de La Mecque)

Stade : Kazan Arena, Kazan

L'Iran a remporté la victoire en Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998 contre le Maroc. L'équipe Melli a eu besoin d'une énorme chance alors que le remplaçant marocain Aziz Bouhaddouz se dirigeait vers son propre filet. L'optimisme prudent sera à l'ordre du jour, et le patron iranien, Carlos Queros, sera à la recherche d'une performance défensive similaire contre l'un des favoris de la Coupe du monde.

Sardar Azmoun n'a pas tout à fait réussi son coup d'envoi face au Maroc, mais l'attaquant précoce cherchera à se rapprocher de son pays dans le match contre les champions du monde 2010. Labellisé "Messi iranien", Azmoun affrontera l'Espagne dans le cadre familier de l'arène de Kazan.

Le défenseur central Morteza Pouraliganji a paru impressionnant dans le dos trois contre le Maroc et le défenseur d'Al Sadd devra être à son meilleur si l'équipe Melli doit repartir avec un résultat positif. Pouraliganji est une menace des coups de pied arrêtés et pourrait être un exutoire de l'Iran car ils sont repoussés par le jeu de possession de l'Espagne.

Équipe probable de l'Iran

Beiranvand; Hajisafi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian; Shojaei, Ebrahimi; Amiri, Ansarifard, Jahanbaksh; Azmoun

Quant à l'Espagne, elle sera légèrement frustrée de ne pouvoir marquer qu'un point dans son match nul 3-3 contre le Portugal. La Roja a montré beaucoup de classe dans le jeu, gardant la balle bien, cependant, des erreurs en concédant la pénalité anticipée et l'erreur de gardien de but de l'habituel David de Gea a bloqué une performance impressionnante.

Le patron de la Nouvelle-Espagne, Fernando Hierro, sera confiant que ces erreurs ne se répèteront plus et que l'Espagne pourra remettre sa campagne sur les rails grâce à une victoire.

Diego Costa a marqué un bon doublé dans le match d'ouverture et devrait recommencer contre l'Iran. L'attaquant de l'Atletico Madrid a montré ses instincts de classe et de braconnage avec les deux buts et sera chargé de sortir de l'impasse contre une défensive iranienne moyenne.

David Silva a aussi montré des moments de classe dans le match contre le Portugal, ne semblant jamais perdre de possession et gardant le jeu de passe espagnol au milieu du terrain. La star de Man City devrait repartir contre l'Iran et son influence sera cruciale pour que l'Espagne remporte sa première victoire de la Coupe du Monde 2018.

Equipe probable pour l'Espagne

De Gea; Carvajal, Pique, Ramos, Alba; Busquets, Koke; Iniesta, Silva, Isco; Costa

Cela promet d'être un jeu intéressant puisque l'Iran et l'Espagne se rencontrent pour la toute première fois. Vous pouvez regarder le match Live et en exclusivite sur beIM MAX 4HD et beIN SPORTS CONNECT.