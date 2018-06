France - Danemark : Groupe C

Ce Mardi, 3ème journée du groupe C de la Coupe du Monde, Suivez Danemark vs France à 17h La Mecque, en direct TV sur beIN SPORTS MAX HD4 et en live streaming via CONNECT., .

Danemark vs France en direct ce Mardi à 21h sur beIN SPORTS MAX HD4.

Les abonnés beIN SPORTS auront également l’occasion de voir ce match Danemark vs France via beIN SPORTS CONNECT.

Avant match

Les Bleus du banc doivent finir le travail contre le Danemark

Le Danemark visera la victoire contre une France déjà qualifiée pour réserver sa place aux seizièmes de finale mardi soir. Les Danois ont besoin d'un résultat positif et espèrent que l'Australie n'obtiendra pas de victoire contre le Pérou, déjà éliminé, dans l'autre match du Groupe C qui aura lieu au même moment.

Les Danois ont tenu bon dans leur deuxième match de groupe pour forcer un nul 1-1 contre l'Australie après que Christian Eriksen a ouvert le score avec une superbe demi-volée. La star de Tottenham Hotspur sera la force créative du Danemark contre Les Bleus et sera une menace pour le pays. Eriksen, 26 ans, aime représenter son pays et compte 23 buts en 80 apparitions pour le Danemark.

Tandis que le Danemark devra rester serré contre une ligne de front française qui a beaucoup d'espace sur les flancs. Le défenseur de Chelsea, Andreas Christensen, a semblé solide dans le cadre d'un trio de tête dans les deux précédents matches de groupe et devra faire de son mieux pour exclure la France et atteindre la phase à élimination directe pour la première fois depuis 2002.

Équipe probable du Danemark

Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger-Larsen; Schone, Delaney; Braithwaite, Eriksen, Sisto; Jorgensen

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD

Coup d'envoi : 17h00 (heure de La Mecque)

Stade : Stade Luzhniki, Moscou

Ayant déjà réservé leur place en huitièmes de finale, la France n'a besoin que d'un point pour garantir la première place. Didier Deschamps est susceptible de se reposer quelques joueurs clés pour le match après des victoires étroites sur l'Australie et le Pérou.

Olivier Giroud devrait débuter pour le deuxième match de groupe consécutif et sera chargé de mener l'attaque française. L'attaquant de Chelsea a été impressionnant dans ses apparitions, se liant bien au milieu de terrain et tenant bien le ballon.

Les joueurs de Paul Pogba et Kylian Mbppe sont susceptibles de se reposer et cela donne des opportunités à Steven N'Zonzi et Nabil Fekir qui ont déjà fait des apparitions au tournoi. Le duo tentera d'impressionner et de convaincre Deschamps pour un départ en huitièmes de finale contre un groupe du Groupe D.

Équipe probable pour la France:

Lloris; Sidibe, Varane, Umtiti; Mendy; N'Zonzi, Tolisso; Lemar, Fekir, Griezmann; Giroud

Regardez en direct et streaming France - Danemark, match du Groupe C, sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT. en vous abonnant sur Get beIN