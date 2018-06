La Kazan Arena a l'air magique sous le soleil! Coup d'envoi du match à 13h00, heure de La Mecque!

On a beaucoup parlé de la qualité du côté français et on l'a même qualifié de vainqueur potentiel de la Coupe du monde dans certains milieux. L'équipe de Didier Deschamps cherchera à marquer un point quand elle affrontera une équipe australienne qui cherchera à frustrer ses adversaires européens.

La France cherchera à donner le coup d'envoi à sa campagne du groupe C en battant l'Australie, qui pourrait s'avérer difficile pour les Blues, qui figurent parmi les favoris pour le tournoi de cette année. Comme toujours, vous pouvez regarder le match en direct de en Exclusive sur beIN CONNECT.

L'équipe de Didier Deschamps est bourrée de talent et pourrait facilement aligner deux équipes à part entière dans le tournoi. La préparation s'est bien déroulée pour Les Blues, avec des victoires amicales sur la Russie, l'Irlande et l'Italie en route vers leur match d'ouverture à Kazan.

La star du PSG, Kylian Mbappe, devrait prendre le départ du match d'ouverture face au Socceroo et son rythme sera crucial alors que la France tentera de se défaire rapidement de l'attaque. Agé de seulement 19 ans, l'adolescent précoce a le potentiel d'être l'une des vedettes de la Coupe du monde, un but précoce pourrait contribuer à sceller cette réputation.

Équipe probable de la France

Lloris; Mendy, Varane, Rami, Pavard; Kante, Pogba, Tolisso; Mbappe, Lemar, Griezmann

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 13h00 (heure de La Mecque)

Stade : Kazan Stadium, Kazan

Quant à l'Australie, elle effectuera sa quatrième finale consécutive en Coupe du monde. Les Socceroos ont également un entraîneur expérimenté en tactique néerlandais Bert van Marwijk qui a conduit sa Hollande natale jusqu'en finale en 2010.

L'Australie s'est bien préparée pour le tournoi de 2018, avec un match nul 0-0 contre Columbia et une impressionnante victoire 4-0 contre la République tchèque. Un résultat positif contre les Français permettrait à l'Australie de sortir du groupe C, surtout avec des matchs contre le Danemark et le Pérou.

Équipe probable de l'Australie

Ryan; Risdon, Sainsbury, Jedinak, Behich; Luongo, Mooy, Leckie, Kruse, Irvine; Juric

Le meneur de jeu Aaron Mooy devrait prendre le départ face à la France et sera chargé de faire preuve de créativité. Fraîchement sorti d'une première saison impressionnante en Premier League avec Huddersfield, Mooy est susceptible d'être déployé en tant que meneur de jeu contre la France et sera une menace pour son équipe.

Cela promet d'être un match intéressant puisque la France affrontera l'Australie dans son premier match du groupe C. Vous pouvez regarder le direct sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT.