Équipe probable du Danemark

Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger-Larsen; Schone, Delaney; Braithwaite, Eriksen, Sisto; Jorgensen

Équipe probable pour la France:

Lloris; Sidibe, Varane, Umtiti; Mendy; N'Zonzi, Tolisso; Lemar, Fekir, Griezmann; Giroud

Regardez en direct et streaming France - Danemark, match du Groupe C, sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT. en vous abonnant sur Get beIN

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD

Coup d'envoi : 17h00 (heure de La Mecque)

Stade : Stade Luzhniki, Moscou

France - Danemark : match en direct commenté