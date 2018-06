Egypte -Uruguay : LE MATCH EN DIRECT TV ET STREAMING

Egypte vs Uruguay!

Les Pharaons sont prêts pour leur premier match en Coupe Wolrd en 28 ans contre un Uruguay expérimenté. Nous avons aussi de très bonnes nouvelles pour vous, avec cet homme Mohamed Salah ... et les feuilles d'équipe!

Aperçu

L'Egypte est de retour à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990, mais les Pharaons sont confrontés à un test difficile face à un club uruguayen expérimenté dans leur match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018. Le match aura lieu au stade Ekaterinburg Arena. Comme toujours, vous pouvez regarder en direct le match Live & Exclusive sur beIN SPORTS CONNECT.



L'Egypte visera une victoire d'ouverture contre ses rivaux sud-américains et s'appuiera sur l'expérience de l'entraîneur-chef Héctor Cúper pour déjouer les Uruguayens à Ekaterinbourg. Cúper, 64 ans, se dirige vers sa première Coupe du monde en tant que manager, mais après plus de trois décennies de gestion du club, l'entraîneur argentin devrait avoir plus que suffisamment d'expérience pour prendre le dessus sur ses adversaires.



Une grande partie de la conversation d'avant-match a été autour de la condition physique du capitaine égyptien Mohamed Salah, et si l'ailier sera capable de jouer le match d'ouverture après s'être blessé à l'épaule lors d'un affrontement avec Sergio Ramos en finale de la Ligue des Champions.



La condition physique de Salah étant une préoccupation majeure, cela signifiera que Mohamed Elneny devra jouer un rôle clé pour que les Pharaons obtiennent un résultat positif. Le joueur d'Arsenal devrait débuter dans le milieu de terrain central et sera chargé en perturbant le milieu de terrain de l'Uruguay.



Équipe probable de l'Egypte

El Hadary; Abdel-Shafi, Gabr, Hegazy, Ahmed Fathi, Hamed, Elneny, Sobhi, Saïd, Warda; Mohsen



Comment regarder Online- beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de télévision - MAX HD4

Coup d'envoi - 15:00

Stade - Ekaterinburg Arena, Ekaterinbourg

Quant à l'Uruguay, il s'agit de sa troisième Coupe du monde consécutive et il sera confiant de sortir du groupe A et d'aller loin dans les phases éliminatoires.



Le patron de La Celeste, Óscar Tabárez, est le plus ancien entraîneur du tournoi, et ce sera sa quatrième Coupe du monde à gérer son pays. Tabárez espère que son équipe sera en mesure de prendre les devants et de prendre les trois points d'avance sur son deuxième match de groupe contre l'Arabie Saoudite.

Informations sur le programme



Edison Cavani sera l'homme à surveiller pour l'Uruguay contre l'Egypte. L'attaquant du PSG a une belle saison devant le but marquant intérieurement 28 buts dans la ligue. Sa présence et le danger des coups de pied seront un atout précieux pour La Celeste qui cherchera à briser la ligne arrière égyptienne.

Équipe probable de l'Uruguay

Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Pereira; Bentancur, Torreira; Rodriguez, Arrascaeta, Suarez; Cavani



Cela promet d'être un match intéressant puisque l'Egypte affrontera l'Uruguay lors de leur premier match de Coupe du Monde en 28 ans. Vous pouvez regarder toute l'action Live & Exclusive sur MAX HD4 & beIN SPORTS CONNECT.