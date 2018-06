Egypte - Arabie Saoudite : Groupe A

En direct ce Lundi à 17h sur beIN SPORTS MAX 1HD.

L'Arabie saoudite et l'Egypte, déjà éliminées, jouent pour l'honneur, au stade de Volgograd

L'Arabie Saoudite visera sa première victoire en Coupe du monde depuis 1994 alors qu'elle affrontera l'Egypte lundi soir. Après avoir été humiliés 5-0 lors du match d'ouverture contre la Russie, les Green Falcons ont amélioré leur performance lors de leur deuxième match, mais ont tout de même perdu 1-0 face à l'Uruguay.



L'équipe de Juan Antonio Pizzi se dirigera désormais vers son dernier match du groupe A et tentera d'éviter un véritable défait des défaites. Quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire lors de leurs cinq précédentes visites à une Coupe du Monde. Alors que l'Arabie saoudite cherchera également à marquer son premier but de la compétition.

Salem Al-Dawsari a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe saoudienne et a montré des éclairs de qualité dans le match contre l'Uruguay. L'ailier de 26 ans a rejoint Villarreal dans la fenêtre de transfert de janvier et espère montrer sa qualité sur la scène mondiale.

Équipe probable d'Arabie Saoudite:

Al-Mosailem; Al-Berik, Hawsawi, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Faraj; Al-Shehri, Kanno, Al-Dawsari; Al-Muwallad.

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 1HD

Coup d'envoi : 17h00 (heure de La Mecque)

Stade : Volgograd Arena, Volgograd

L'Egypte espère mettre un terme à son aventure en Coupe du Monde en affrontant l'Arabie Saoudite à Volgograd. Les Pharaons ne peuvent pas se qualifier pour les huitièmes de finale, mais chercheront à éviter de finir en bas du Groupe A, et espéreront remporter la victoire sur leurs compatriotes arabes.

La campagne de Coupe du Monde pour les Pharaons a été décevante après une courte défaite 1-0 face à l'Uruguay et une défaite 3-1 contre la Russie, pays hôte. Beaucoup de choses ont été faites sur la condition physique de l'homme de tête Mohamed Salah, qui n'était certainement pas à son meilleur contre la Russie, même s'il a marqué depuis le point de penalty.

Dans les nouvelles de l'équipe, Essam El-Hadary devrait être appelé à un moment donné et espère être dans le livre des records en tant que joueur le plus âgé à jouer à une Coupe du monde. Le gardien de 45 ans était un remplaçant inutilisé lors des deux derniers matches, et Hector Cuper devra décider s'il jouera contre le buteur d'Al-Taawoun.

Équipe probable pour l'Egypte:

El-Hadary; Fathy, Gabr, Hegazi, Abdel Shafy; Elneny, Hamed; Salah, dit, Trezeguet; Kahraba.

Regardez en direct et streaming Uruguay - Russie, match du Groupe A, sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT. en vous abonnant sur Get beIN