Croatie - Nigeria : match en direct et streaming. Chaîne de diffusion et les équipes probables

La Croatie lancera sa competition dans le Groupe D avec un match contre une équipe nigériane jeune





La Croatie cherchera à donner le coup d'envoi à sa campagne de Coupe du Monde avec une victoire, mais elle devra faire face à un test difficile contre une jeune équipe nigériane qui cherchera à provoquer une surprise au stade de Kaliningrad samedi soir. Comme toujours, vous pouvez regarder le match Live et en exclusive sur beIN SPORTS CONNECT.





La Croatie a impressionné en qualification pour la Coupe du Monde, battant la Grèce 4-1 au total pour réserver leur place dans une deuxième Coupe du monde consécutive. L'équipe de Zlatko Dalic visera à se retirer du groupe et visera au moins un point contre le Nigeria, surtout avec les matches contre l'Argentine et l'Islande.





Le milieu de terrain du Real Madrid, Luca Modric, est en tête de la liste des meilleurs joueurs européens de l'équipe croate et est prêt à faire un grand impact pour son pays en Russie. Fraîchement sorti de la Ligue des Champions avec Los Blancos, Modric est en passe de devenir un meneur de jeu et sera le centre créatif de son équipe.



Équipe probable de la Croatie

Subasic; Vida, Lovren, Vrsaljko, Strinic; Brozovic, Rakitic; Kramaric, Modric, Perisic; Mandzukic

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 22h00 (heure de La Mecque)

Stade : Kaliningrad Stadium, Kaliningrad



En ce qui concerne le Nigeria, ils participent à leur troisième Coupe du monde consécutive et chercheront à provoquer une surprise avec une équipe pleine de talent en Premier League. L'entraîneur vétéran Gernot Rohr n'a jamais réussi à une Coupe du monde et sera chargé de faire sortir les Super Eagles du groupe.Avec un kit qui a été conçu avec un clin d'œil au côté de 1994 qui a atteint les huitièmes de finale de leur première Coupe du monde, cela pourrait être possible.





Équipe probable du Nigeria

Uzoho; Troost-Ekong, Balogun, Abdullahi, Idowu; Ndidi, Onazi; Iwobi, Mikel, Moïse; Ighalo





L'ailier d'Arsenal Alex Iwobi devrait être aligné à droite pour le match contre la Croatie et sera chargé de briser la ligne de fond croate. Iwobi, 26 ans, a marqué l'objectif important de sceller la qualification du Nigeria à la Coupe du monde et de marquer son premier but en Coupe du monde contre la Croatie. Iwobi a réalisé des performances exceptionnelles pour les Super Eagles dans la préparation de la Coupe du Monde, marquant un but dans la défaite amicale 2-1 contre l'Angleterre.





Cela promet d'être un match intéressant puisque la Croatie affrontera une équipe jeune du Nigeria.