Coupe Du Monde 2018 : Russie - Arabie Saoudite. Le match en direct TV et Streaming

L'attente est enfin terminée, les hôtes russes affrontent l'Arabie Saoudite dans le match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Le match aura lieu au Stade Luzhniki de Moscou le jeudi 14 juin à 18h00. Comme toujours vous pouvez regarder le flux en direct du match Live & Exclusive sur beIN SPORTS CONNECT.



Comme tradition avant le grand coup d'envoi, une cérémonie d'ouverture élaborée doit avoir lieu 30 minutes avant le premier match. Ce qui verra le musicien britannique Robbie Williams en tête d'affiche et verra la cérémonie se terminer par un spectaculaire feu d'artifice.

Informations sur le programme



La Russie est entrée en jeu après une série de matches amicaux relativement médiocres, notamment des défaites contre l'Autriche, la France et le Brésil avant le tournoi. Le patron russe, Stanislav Cherchesov, espère que ses joueurs pourront participer à une première Coupe du Monde sur leur propre sol, et devraient pouvoir compter sur un soutien à domicile chahuteur.



Les Russes chercheront à prendre un bon départ pour le groupe A, et une feuille blanche sera un must contre l'Arabie Saoudite. Le gardien chevronné Igor Akinfeev a plus de 100 sélections pour la Russie et il est susceptible de dominer son équipe en cette journée historique. Le joueur de 32 ans devra être à son meilleur si les Russes commencent la Coupe du Monde au pied avant.



Équipe probable de la Russie

Akinfeev; Smolnikov, Kutepov, Ignashevich; Samedov, Zobrin, Gazinskiy, Zhirkov; Dzagoev, Smolov, Golovin

Stream en ligne - beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de télévision - beIN MAX HD4

Coup d'envoi - 18:00

Stade - Stade Luzhniki, Moscou

Quant à l'Arabie saoudite, ils entameront leur première Coupe du monde en douze ans et chercheront à se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1994.



Les Falcons verts ont connu des bouleversements de gestion depuis leur qualification pour le tournoi, l'ancien international espagnol Juan Antonio Pizzi étant désormais en charge du tournoi. Pizzi a guidé le Chili vers la Copa America en 2016, et espère qu'il pourra travailler sa magie sur le terrain.



Equipe Probable d'Arabie Saoudite

Al Maiouf; Al Shahrani, Os Hawsawi, Om Hawsawi, Al Hardi; Otayf; Al Shehri, Al Jassim, Al Faraj, Al Dawsari; Al Muwallad Al Harbi

Une foule de joueurs saoudiens ont été prêtés à l'Espagne en janvier pour préparer le camp pour la Coupe du Monde. L'ailier Yahya Al-Shehri a déménagé à Leganes et à la Liga, et bien qu'il n'ait pas disputé un match compétitif, l'homme de 27 ans aurait acquis beaucoup d'expérience en travaillant avec l'équipe. Al Shehri débutera probablement contre la Russie, et son rythme sera un atout essentiel si l'Arabie Saoudite veut jouer contre la Russie lors de la contre-attaque.



Cela promet d'être un match intéressant puisque la Coupe du Monde 2018 débutera officiellement lorsque la Russie affrontera l'Arabie Saoudite. Vous pouvez regarder toute l'action Live & Exclusive sur beIN SPORTS MAX 4 & beIN SPORTS CONNECT.