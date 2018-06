Espagne - Maroc : Groupe B

L'Espagne a deja assure sa place en seizièmes de finale et affrontera un Maroc déjà éliminé, ce lundi soir à Kaliningrad.

La Roja a battu l'Iran, remportant une victoire serrée 1-0, Diego Costa finissant par égaliser avec un but bien pris juste avant l'heure de jeu. Maintenant, l'Espagne qui avait limogé le boss Julen Lopetegui à la veille de la compétition est sur le point de faire les seizièmes de finale et sait qu'une victoire sur les Lions de l'Atlas garde leur destin entre leurs mains.



Dans les nouvelles de l'équipe, Thiago Alcantara devrait remplacer Andreas Iniesta au milieu de terrain central et le joueur du Bayern Munich pourrait avoir un impact significatif contre le Maroc. Le joueur de 27 ans a joué pour Iniesta lors des deux derniers matches de groupe et a impressionné dans ses rôles de caméo. L'Espagne cherchera à dominer la possession lundi, et Thiago sera la clé pour établir le tempo à Kaliningrad.

Équipe probable pour l'Espagne:

de Gea; Alba, Ramos, Pique, Carvajal; Koke, Thiago Alcantara, Isco, Silva; Costa, Aspas

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 21h00 (heure de La Mecque)

Stade : Stade Kaliningrad Stadium, Kaliningrad

Les Lions de l'Atlas jouent pour la fierté de leur dernier match de Coupe du Monde, après avoir été éliminés suite à leurs minces défaites 1-0 contre l'Iran et le Portugal.

L'équipe d'Heve Renard a joué un football impressionnant, mais a manqué cet avantage décisif dans le dernier tiers. Au moins un but sera le but contre l'Espagne, puisque le Maroc vise à marquer son premier but de la compétition.

Hakim Ziyech ressemble toujours au joueur le plus susceptible des Lions de l'Atlas de marquer contre l'Espagne et de restaurer une certaine fierté pour le camp. Le meneur de jeu Tricky Ajax a donné un aperçu de son flair offensif contre l'Iran et le Portugal, et le joueur de 25 ans ne voudra pas que sa Coupe du Monde se mette à pleurnicher, surtout avec de nombreuses équipes européennes qui regardent le joueur.

Equipe probable pour le Maroc:

El Kajoui; Hakimi, Saiss, Benatia, Mendyl; El Ahmadi, Ziyach, Boussoufa, Belhanda, Amrabat; Boutaib

Il promet un intéressant concours alors que l'Espagne cherche à se qualifier pour les seizièmes de finale, mais face à une équipe marocaine qui joue avec fierté.

Regardez en direct et streaming Espagne - Maroc, match du Groupe A, sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT. en vous abonnant sur Get beIN