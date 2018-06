Suivez les commentaires en direct ici

Le sélectionneur belge Roberto Martinez a recondui le même onze de départ pour le match contre la

Tunisie que contre le Panama (3-0), samedi pour la deuxième journée du groupe G du Mondail-2018.

Chez les Aigles de Carthage, Saïf-Eddine Khaoui remplace Naïme Sliti au coup d'envoi.

En l'absence de Thomas Vermaelen et Vincent Kompany, Dedryck Boyata, entouré de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen composeront la défense avec Thomas Meunier et Yannick Ferreira-Carrasco pour jouer les pistons sur les flancs.

Kevin de Bruyne et Axel Witsel occuperont l'axe dans l'entrejeu alors que Eden Hazard et Dries Mertens soutiendront Romelu Lukaku en pointe.

Pour les Tunisiens, en 4-3-3, la seule différence par rapport à l'équipe battue au premier match par l'Angleterre (2-1) est la titularisation Saïf-Eddine Khaoui qui est préféré à Naïm Sliti pour donner plus de percussion à l'attaque rouge et blanche.



Belgique: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, Witsel, De Bruyne, Ferreira-Carrasco - Mertens, Lukaku, E. Hazard (cap)

Entraîneur: Roberto Martinez



Tunisie: Ben Mustapha - Meriah, S. Ben Youssef, Bronn, Maâloul - Skhiri, Badri - Sassi - F. Ben Youssef , Khazri (cap), Khaoui

Entraîneur: Nabil Maâloul

Groupe G

La Tunisie doit absolument battre les diables rouges pour éviter le parcours des autres équipes arabes dans cette coupe du monde. L'Egypte, le Maroc et l'Arabie Saoudite ont déja perdu tout espoir de se qualifier pour les 8ème après 2 défaites consécutives pour chacune.

La Tunisie a déja perdu son premier match 2-1 contre l'Angleterre.

Belgique, plus que temps de confirmer

"C'est à cette Coupe du monde ou dans deux ans au maximum qu'il va falloir" que la Belgique et sa génération dorée franchisse un "palier", a posé Thomas Meunier jeudi. Après avoir écarté le Petit Poucet panaméen (3-0), il faut confirmer face à une Tunisie revancharde, samedi à Moscou.

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois... Tant de talents et toujours pas de performance référence dans les grandes compétitions! "On a un groupe qui est présent depuis des années, un groupe très talentueux et qui est à l'heure actuelle à son apogée", a observé le loquace Thomas Meunier.

Mais malgré leur génération dorée, les Diables Rouges restent sur une grosse désillusion, une élimination en quarts de finale de l'Euro-2016 face au pays de Galles (3-1) sous les yeux de leur public, venu en voisin puisque le match se déroulait à Lille, en France.

La contre-performance a coûté son poste à l'ancienne gloire Marc Wilmots, contesté par certains joueurs, et c'est l'Espagnol Roberto Martinez qui a repris le flambeau. Avec succès jusque-là.

Vainqueurs faciles du Panama (3-0) pour leur entrée en Coupe du monde, alors que d'autres grosses nations ont trébuché (Argentine, Brésil, Allemagne...), les Diables n'ont plus perdu depuis le premier match amical sous la houlette de l'Espagnol. Soit 20 matches sans défaite, en comptant le premier de leur phase de groupes.



Compétitions "primordiales"



Mais le plus dur reste à faire. "Pour moi, cette compétition-ci, et la prochaine dans deux ans, seront primordiales parce que, par la suite, il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter le groupe, il va falloir un renouvellement", prévient encore Meunier. Sous peine de rester au stade des éternels espoirs déçus.

Les Tunisiens font office de premier bon test. Ils restent sur une cruelle défaite, concédée en toute fin de rencontre, face à l'Angleterre d'Harry Kane (2-1). "La Tunisie est obligée de faire quelque chose et nous, on veut se qualifier", explique Meunier.

"Il est vrai que l'équipe tunisienne ressent de la pression aujourd'hui, après sa défaite dans le match initial. Nous devons gagner demain, nous n'avons pas le choix, nous ferons de notre mieux", a assuré le sélectionneur Nabil Mâaloul, vendredi.

"Le meilleur moyen pour moi de battre la Tunisie, c'est de la prendre à la gorge, de mettre la pression dès le début. Si tu mets un but dès le premier quart d'heure, tu as le loisir de gérer la suite de la rencontre", a ajouté le latéral belge.

"Je n'appellerais pas le match contre la Tunisie un +vrai+ test, chaque match est difficile. Maintenant, demain (samedi) on doit tout donner pour arracher la qualification", a renchéri son coéquipier du milieu, Axel Witsel.

Les Tunisiens, eux, entendent "essayer de couper le lien entre De Bruyne et Hazard, et les isoler du milieu de terrain", a expliqué le sélectionneur Nabil Maaloul dans une interview accordée mercredi soir à la chaîne nationale tunisienne El Wataniya. "La défense belge est lente, on va essayer d'en profiter", a-t-il encore estimé.

"Je pense que notre premier match ne reflète pas notre équipe, j'espère qu'on aura à coeur de montrer un autre visage de ce qu'est vraiment l'équipe nationale de Tunisie", a promis le capitaine Wahbi Khazri.

Les Belges peuvent se qualifier en cas de succès, ce qui leur permettrait d'aborder ensuite plus sereinement la "finale" de ce groupe G contre l'autre favori, l'Angleterre, le 28 juin, pour déterminer -a priori- qui terminera premier. Et qui aura donc l'avantage d'affronter le 2e du groupe H, celui dominé par le Japon et le Sénégal après la première journée.

En cas de 'qualif', il faudra encore deux autres victoires aux Belges pour franchir enfin ce "palier" des quarts de finale. Et commencer, pourquoi pas à rêver à une première étoile...



Le match s'annonce intéressant alors que la Tunisie cherchera à convaincre et gagner pour espérer se qualifier. Vous pouvez regarder le match Live et en exclusivite sur beIM MAX 4HD et beIN SPORTS CONNECT.

