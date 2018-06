Australie - Pérou, match du Groupe C

E n direct ce Mardi à 17h sur beIN SPORTS MAX 2HD.

L'australie a besoin d'une victoire contre le Pérou pour se qualifier pour les seizièmes de finale.

Le Pérou déjà éliminé à Sotchi, les Socceroo devraient avoir une chance d'atteindre les de finale pour la deuxième fois. Ce sera la toute première rencontre entre les deux équipes et l'équipe de Bert van Marwijk devra faire face à l'attaque sud-américaine.

L'Australie a été pragmatique, c'est le moins qu'on puisse dire dans ses deux matches de groupe. Opter pour une approche de sécurité dans la défaite 2-1 contre la France et le match nul 1-1 contre le Danemark. Les deux buts de Socceroos ont été tirés depuis le point de penalty grâce à Mile Jedinak.

Dans les nouvelles de l'équipe, Andrew Nabbout est un doute majeur après s'être blessé à l'épaule dans le match nul avec le Danemark. Cela pourrait signifier que Tomi Juric ou adolescent passionnant Daniel Arzani pourrait être en ligne pour un début à Sotchi. Les deux joueurs ont profité de la présence du banc des remplaçants. Arzani, en particulier, a excellé lors de ses minutes sur le terrain.

Si le match est serré dans les quinze dernières minutes, van Marwijk peut se tourner vers l'attaquant vétéran Tim Cahill pour trouver de l'inspiration. L'attaquant de Millwall est à sa quatrième Coupe du monde avec les Socceroos et a un talent de marquer des gagnants en retard. Peu de joueurs peuvent oublier sa tête décisive contre la Syrie dans les éliminatoires du tournoi de 2018.

Équipe probable de l'Australie

Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Béhich, Jedinak, Mooy, Leckie, Arzani, Rogic, Juric

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 2HD

Coup d'envoi : 17h00 (heure de La Mecque)

Stade : Fisht Stadium, Sotchi

Le Pérou a peut-être gagné beaucoup de partisans lors de sa première Coupe du Monde en 36 ans, mais les Sud-Américains sont rentrés chez eux en phase de groupes suite aux défaites 1-0 contre le Danemark et la France.

Malgré leur élimination précoce, le Pérou a joué un football offensif impressionnant et a montré des moments de classe dans leurs jeux. Malheureusement pour Los Incas, ils ont perdu leur sang-froid dans les moments qui ont compté avec le penalty raté de Christian Cueva contre le Danemark résumant leur performance jusqu'à présent.

André Carrillo a été le meilleur joueur du Pérou lors de la défaite contre la France et il a fait face à une réelle menace sur l'aile. L'ancien prêteur de Watford cherchera à figurer sur la feuille de match et à restaurer une certaine fierté nationale pour le Pérou.



Équipe probable du Pérou

Gallese, Trauco, Rodriguez, Ramos, Advincula, Carrillo, Yotun, Tapia, Flores, Cueva, Farfan

Regardez en direct et streaming Australie - Pérou, match du Groupe C, sur beIN MAX 4HD & beIN SPORTS CONNECT. en vous abonnant sur Get beIN