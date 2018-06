L'Islande se prépare à un premier match difficile face aux deux fois Champions du Monde Argentine



L'Argentine, deux fois championne du monde, entame sa campagne de Coupe du monde contre les débutants islandais, ce qui promet d'être un match d'ouverture difficile pour La Albiceleste. Le jeu se déroule au stade Spartak à Moscou. Comme toujours, vous pouvez regarder le match en direct via beIN SPORTS CONNECT.



L'Argentine s'est qualifiée pour la qualification pour la Coupe du Monde, confirmant sa place en Russie lors du dernier match de la qualification sud-américaine. Leo Messi a réalisé un hat-trick contre l'Equateur pour sceller les deuxièmes de finale du tournoi.



Le patron de La Albiceleste, Jorge Sampaoli, n'est pas un inconnu du football international après avoir dirigé la gloire de la Copa America du Chili 2015. L'ancien patron de Séville est désormais chargé de gérer l'un des groupes offensifs les plus doués du tournoi et tentera de trouver un équilibre dans le camp, ce qui pourrait le pousser à aller plus loin en perdant la finale 2010 et en remportant une troisième Coupe du monde.



Naturellement, une grande partie de l'accent sera mis sur Leo Messi à livrer pour son équipe nationale. Messi, qui est le meilleur buteur argentin de tous les temps, sera chargé de marquer et de créer les buts pour pousser son pays au plus profond de la compétition. Il est intéressant de noter que si l'Argentine atteignait la finale à nouveau, Messi pourrait devenir son meilleur meneur de tous les temps lors d'une Coupe du Monde, devançant un certain Diego Maradona pour l'honneur.

Équipe probable de l'Argentine

Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Biglia, Mascherano; Meza, Messi, Di Maria; Aguero

Quant à l'Islande, ils vont savourer leur premier match en Coupe du Monde et la toute petite nation européenne sera impatiente de se mesurer à l'une des équipes les plus performantes du football mondial. Strákarnir okkar (Our Boys) a impressionné lors des Championnats d'Europe 2016 en atteignant les quarts de finale et a impressionné le monde avec son désormais célèbre Thunder Clap. Un gros résultat face à l'Argentine serait parfait pour le match contre le Nigeria et la Croatie dans le groupe C.



Heimir Hallgrímsson entraînera son pays lors d'une première Coupe du monde historique. Hallgrímsson, qui était formellement dentiste, a supervisé la qualification de l'Islande à la Russie, battant la Croatie, la Turquie et l'Ukraine en route vers la finale.



Équipe probable de l'Islande

Halldorsson; Saevarsson, Ingason, Sigurdsson, Magnusson; Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; Sigurdsson; Finnbogason





Gylfi Sigurðsson sera l'homme clé de l'Islande dans son affrontement contre l'Argentine. Le meneur de jeu d'Everton est absent depuis le mois de mars avec une blessure au genou et a été tranquillement réhabilité avant la Coupe du Monde. Sigurðsson a marqué son retour avec un but dans la défaite amicale 3-2 contre la Norvège, mortel des coups francs et des corners. Le joueur islandais de l'année six fois aura faim pour faire un grand impact pour son pays.



Cela promet d'être un match intéressant puisque l'Argentine affronte les débutants islandais dans leur premier match du Groupe D.