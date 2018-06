Groupe D

L'Argentine et Messi devront absolument battre la dangereuse équipe de Croatie pour se relancer dans cette coupe du monde !

Regardez le match en direct et en streaming sur beIN SPORTS CONNECT.

Match en direct en streaming : beIN SPORTS CONNECT

Chaîne de diffusion : beIN MAX 4HD (en français)

Coup d'envoi : 21h00 (heure de La Mecque)

Stade : Nijni-Novgorod



Argentine - Croatie





Si la France est passée entre les gouttes, l'Argentine, elle, fait bien partie des "gros" qui ont été chahutés lors de leur entrée en lice. Pour Messi et consorts, il faut vite se relever de l'accroc islandais. "Plus que tout, l'Argentine doute d'elle-même", s'alarme la légende Diego Maradona.

Contre la dangereuse Croatie, en tête du groupe D, Messi doit faire oublier son penalty raté, et ses partenaires sont dans l'obligation d'apporter plus, pour que l'Albiceleste garde son destin en main.

Un motif d'espoir? Les Croates ont la tête un peu ailleurs: l'attaquant Nikola Kalinic vient d'être exclu de la sélection après avoir refusé d'entrer en jeu (pour un problème au dos officiellement, qui ne trompe personne au pays), et l'ombre de l'affaire Zdravko Mamic, l'homme fort du foot croate condamné à six ans et demi de prison pour corruption dans un procès où Luka Modric et Dejan Lovren ont comparu, planent sur la sélection.

Le match s'annonce intéressant alors que l' Argentine cherchera à convaincre et gagner pour espérer se qualifier. Vous pouvez regarder le match Live et en exclusivite sur beIM MAX 4HD et beIN SPORTS CONNECT.

Argentine - Croatie: match en direct commenté