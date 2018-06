Sampaoli: "Pas un échec: une frustration"

L'élimination par la France en 8e de finale du Mondial-2018 (4-3) réprésente plus "une frustration" qu'un "échec", alors que Kylian Mbappé "était dans un jour incroyable et nous l'a fait sentir", a estimé samedi le sélectionneur de l'Argentine, Jorge Sampaoli.



Q: Allez-vous démissionner?

R: "C'est très douloureux de sortir de la Coupe du monde, après les efforts faits pas les joueurs, dans un match très complet. Les joueurs ont tout donné sur le terrain, on n'a pas réussi à atteindre ce qu'on voulait. Ce n'est pas un échec, c'est une frustration. Je suis ici parce que je l'ai décidé, et ce que vous proposez m'est égal".



Q: Dans quelle mesure l'équipe était-elle en autogestion?

R: "Vous faites des conjectures... La gestion des joueurs sur le terrain, la préparation des matches reviennent à l'entraîneur, et il y a des choses qu'on partage. Il faut prévoir ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Le processus de (Didier) Deschamps, avec son parcours de qualifications et sa deuxième Coupe du monde, a plus d'avantages. Nous, nous sommes venus d'une qualification difficile, on s'est qualifié contre l'Equateur, le Mondial était déjà très proche (dans le calendrier). Ce n'est pas une excuse de rendre le temps responsable. On savait qu'on aurait besoin de temps, on imaginait que l'Argentine irait beaucoup plus loin que ça, on s'arrête là et il faut l'assumer".



Q: Avez-vous été victime d'une manque d'identité de jeu?

R: "L'identité de la nécessité a été plus forte que l'identité sportive: l'obligation de gagner a pris le pas sur le projet footballistique. Nous avons le meilleur joueur du monde, et on devait essayer de générer des situations collectives pour utiliser ce joueur qui est si brillant, le mettre dans les meilleures dispositions. Parfois, on l'a réussi, parfois non. L'équipe a lutté jusqu'à la fin, on aurait pu égaliser dans la dernière action. Cela a été beaucoup de jours de travail, et je remercie ce groupe de joueurs, la Fédération (AFA) qui nous a aidés à venir dans de bonnes conditions. Cela fait partie du foot de rencontrer une équipe très rapide dans les transitions. On a mené, et ça s'est retourné sur une action difficile à expliquer. Au-delà du peu de temps, nous avons parfois manqué de justesse collective. Nous sommes tombés sur un joueur comme (Kylian) Mbappé qui était dans un jour incroyable, et qui nous l'a fait sentir. On ne peut pas enlever le mérite qui revient à Mbappé, qui était très difficile à contrôler aujourd'hui" (samedi).