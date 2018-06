Pogba: Mbappé, "je le considère déjà comme un grand"

Paul Pogba (milieu de l'équipe de France, au micro de beIN SPORTS): "Il y a eu tout le monde. C'est vraiment toute l'équipe. On n'a rien lâché même quand on perdait 2-1. Il y avait une confiance, une pression positive, le but de Benjamn Pavard le prouve: il la met parfaitement, c'est juste, au bon moment. Tout était beau. Ce qu'on a fait, l'esprit d'équipe qu'on a eu, c'était vraiment magnifique. (Jusqu'où va aller Mbappé?) J'espère le plus loin possible. Je savais qu'il allait faire la différence avec sa pointe de vitesse.

On savait leur point faible, dans le dos. Je ne le considère pas comme un jeune, mais déjà comme un grand. Il va encore progresser. Il doit le faire car il a le potentiel pour aller au top. Il va lui rester beaucoup de matches dans sa carrière, j'espère qu'il va être encore meilleur. Je suis très content d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe".