"La Présidente de la Première Cour de droit civil du Tribunal fédéral accorde l'effet suspensif (...) au recours formé par le footballeur péruvien Paolo Guerrero contre la sentence non motivée rendue par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). (...) En conséquence, Paolo Guerrero pourra participer à la prochaine Coupe du Monde", a expliqué le Tribunal fédéral, plus haute instance judiciaire suisse, dans un communiqué. Le Pérou sera opposé à la France, au Danemark et à l'Australie au premier tour.