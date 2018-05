Pérou: Guerrero devant le TAS pourrait l'annulation de

Le capitaine de l'équipe du Pérou, Paolo Guerrero, a comparu jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour demander l'annulation totale de sa suspension pour dopage, déjà réduite à six mois, ce qui lui permet de disputer le Mondial-2018 en Russie, a constaté un journaliste de l'AFP.

Guerrero est arrivé vers 8h30 (06h30 GMT) au siège du TAS, à Lausanne, où une trentaine de supporteurs péruviens l'attendaient.

Assailli par des fans, hommes et femmes portant le maillot du Pérou ou brandissant des drapeaux et qui criaient "Paolo, nous vaincrons", le joueur, accompagné de ses avocats, s'est engouffré dans les bureaux du TAS sans dire un mot.

La Fifa avait annoncé fin décembre que la suspension d'un an infligée à l'attaquant de Flamengo (Brésil) avait été réduite à six mois et se terminait le 3 mai, ce qui lui permettra de disputer le Mondial-2018 en Russie avec le Pérou, qui figure dans le groupe C, celui de la France, de l'Australie et du Danemark.

Mais le joueur de 34 ans a fait appel fin janvier de cette décision et demande à ce que "la décision de suspension soit annulée et qu'aucune sanction ne lui soit imposée", avait indiqué à l'AFP un porte-parole du TAS.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a de son côté fait appel le 19 février et demande une suspension d'au moins un an.

Joueur emblématique de la sélection péruvienne, Guerrero a été testé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'agence mondiale antidopage, à la suite d'un contrôle effectué après un match des qualifications pour le Mondial-2018 contre l'Argentine, le 5 octobre dernier.

Il avait manqué les deux rencontres du barrage qualificatif remporté contre la Nouvelle-Zélande. Le Pérou, dernier pays qualifié pour la Coupe du monde, n'a plus participé à une phase finale du tournoi mondial depuis 1982.

En l'état actuel, Guerrero peut de nouveau jouer à partir du 4 mai et être disponible pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet).