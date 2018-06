Pérou: Farfan transporté à l'hôpital

Sollicité par l'AFP pour confirmer, le service de presse des Incas a fait savoir qu'il communiquerait "plus tard".

Le vétéran aurait subi un choc lors d'une opposition avec une équipe de U20. Il a été laissé en observation à l'hôpital.

Par ailleurs, Alberto Rodriguez, remplacé jeudi à la mi-temps de la défaite contre la France (1-0) en raison de douleurs à la cuisse droite, n'a pas pu s'entraîner avec le reste de l'équipe.

Forfait contre les Bleus, Renato Tapia a lui pu s'entraîner normalement lors d'une séance dont seules 15 minutes étaient ouvertes à la presse.

De retour en Coupe du monde après 36 ans d'absence, le Pérou s'est incliné 1-0 lors de ses deux premiers matches dans le groupe C et il est d'ores et déjà éliminé avant d'affronter l'Australie mardi.