Perez appelé en remplacement de Lanzini

Le milieu défensif argentin Enzo Perez, ancien du Benfica Lisbonne désormais à River Plate, a été appelé par Jorge Sampaoli pour remplacer lors de la Coupe du monde Manuel Lanzini, gravement blessé vendredi à l'entraînement, a annoncé la fédération argentine de football samedi.

Manuel Lanzini, milieu de West Ham, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Son remplaçant, âgé de 32 ans et qui compte 23 sélections en équipe d'Argentine, devrait rejoindre ses coéquipiers directement en Russie, selon la presse locale, puisque ceux-ci sont attendus samedi soir à Bronnitsy à 55 km au sud-est de Moscou, où se situe leur camp de base.

Perez, qui a disputé le Mondial-2014, offre une solution plus défensive que Lanzini à Sampaoli, qui devrait avoir à composer avec les pépins physiques de deux de ses milieux, Lucas Biglia et Ever Banega.

"Malheureusement, je suis convoqué en raison de la blessure d'un coéquipier, je tiens à lui souhaiter le meilleur pour sa récupération", a témoigné Perez sur la chaîne TyC Sports.

L'Argentine disputera son premier entraînement en Russie dimanche, et fera son entrée dans la compétition le 16 juin contre l'Islande, à Moscou, avant d'affronter la Croatie le 21 et le Nigeria le 26.