Mondial-2018/Pérou: ultime recours de Guerrero devant la justice suisse

"On est toujours en Suisse (...) avec la conviction de voir Paolo participer au Mondial, ce qui reflète le sentiment de la FPF et de tout un pays", a déclaré le président de l'institution Edwin Oviedo dans un communiqué diffusé à Lima.

Il s'agit de l'ultime recours pour la star des Incas, 34 ans, qui se débat depuis plusieurs semaines pour tenter de faire partie de l'aventure russe. Guerrero a ainsi plaidé sa cause mardi auprès du président de la Fifa, Gianni Infantino.

Ce dernier a dit "comprendre sa déception" mais a rappelé que la sanction a été imposée par le Tribunal arbitral du sport, un organe judiciaire indépendant de la Fifa.

Guerrero, capitaine de la sélection péruvienne, avait été trouvé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage (AMA), à la suite d'un contrôle effectué après un match des qualifications du Mondial-2018 contre l'Argentine, le 5 octobre dernier.

Fin décembre, la Fifa a annoncé que la suspension d'un an infligée à Guerrero était réduite à six mois et se terminait le 3 mai, ce qui allait lui permettre de disputer le Mondial-2018 en Russie.

Fin janvier, le joueur péruvien a pourtant fait appel de cette décision favorable, demandé que la suspension soit annulée et qu'aucune sanction ne lui soit imposée.

L'AMA a réagi le 19 février en faisant appel à son tour, et en demandant une suspension d'au moins un an pour le joueur.

La semaine dernière, le TAS a annoncé qu'à la suite de ces deux appels, la suspension du joueur était portée de 6 à 14 mois, ce qui prive donc Guerrero de Coupe du monde.