Mondial-2018 - Uruguay: Oscar Tabarez, le maestro indétrônable

Douze ans, déjà, qu'il a repris les rênes de la sélection de l'Uruguay, alors en débandade, pour la replacer dans l'élite du football: Oscar Tabarez arrive au Mondial en misant sur les stars Suarez et Cavani, mais aussi une nouvelle génération de joueurs.



Depuis son retour aux manettes (il avait déjà été sélectionneur de 1988 à 1990), celui qui est surnommé "El maestro" en référence à son premier métier, maître d'école, a fait de l'Uruguay une nation qui compte sur l'échiquier mondial.

Parmi ses faits d'arme: une 4e place au Mondial-2010, suivie d'une Copa America remportée en Argentine en 2011, avec la génération dorée des Diego Forlan et Diego Lugano, déjà renforcée à l'époque par les stars actuelles Luis Suarez et Edinson Cavani.



Désormais, et malgré la neuropathie dont souffre cet homme de 71 ans, l'obligeant à se déplacer en fauteuil électrique sur le terrain, il arrive optimiste en Russie, encouragé par la nouvelle génération.



"Il y a des joueurs qui ont émergé, qui n'étaient pas là au début des éliminatoires, et ils nous ont aidés pour renforcer les choses, cela nous donne quelques espoirs", a confié Tabarez au début de la préparation.



Ses motifs d'espoirs ? Les jeunes milieux de terrain Rodrigo Bentancur (Juventus Turin) ou Lucas Torreira (Sampdoria), très à l'aise techniquement.



A cela s'ajoute le pouvoir offensif de Suarez et Cavani devant le but, mais Tabarez reste fidèle à l'ADN de sa sélection: "la garra charrua" qui prône une force mentale de tous les instants, un engagement physique jusqu'au sacrifice et une défense de fer.



"Nous avons toujours été une équipe forte défensivement et cela, nous n'allons pas le perdre", a prévenu le sélectionneur qui misera sur les deux joueurs de l'Atletico Madrid, Diego Godin et José Maria Giménez, pour résister aux attaques de ses adversaires dans le groupe A: l'Egypte, l'Arabie Saoudite et la Russie.