Mondial-2018 - Tite: "Neymar n'est pas à 100%"

"Il n'est pas à 100% pour l'instant. Mais il a des qualités physiques particulières, la vitesse notamment. Il est toujours rapide, il n'a pas perdu cette vitesse mais il n'est pas à 100%", a déclaré le technicien brésilien.

Neymar s'était blessé au pied le 26 février lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Après une longue convalescence, l'attaquant parisien a participé aux deux derniers matches de préparation de sa sélection, face à la Croatie et à l'Autriche, marquant à chaque fois un but.

"J'espère qu'il sera en forme dimanche. En tous cas, il est en état de jouer", a conclu Tite.

Le Brésil, qui figure dans le groupe E, débute son Mondial dimanche à Rostov face à la Suisse. Les Auriverde affronteront ensuite le Costa Rica et la Serbie.