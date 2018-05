Mondial-2018: retenu pour la Russie, un arbitre saoudien accusé de "corruption"

Par AFP May 16, 2018 14:51 Le Comité de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne de football a préconisé la radiation "à vie" de l'arbitre Fahad al-Mirdasi, accusé de corruption, et recommandé son exclusion de la liste des arbitres retenus pour le Mondial-2018 en Russie.